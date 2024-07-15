Российские команды вышли из группы на турнире по Dota 2 в Рияде

В верхнюю сетку турнира отправились коллективы, занявшие в своих группах места с первого по четвертое, а пятая и шестая команды в каждой группе будут ждать своих соперников уже в нижней. Откроет завтрашний соревновательный день матч Team Falcons и Xtreme Gaming. Российский клуб Team Spirit поборется за проход в следующий этап с европейской командой Team Liquid, а BetBoom сыграет с одним из проигравших в верхней сетке.