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Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Российские команды вышли из группы на турнире по Dota 2 в Рияде

Российские команды вышли из группы на турнире по Dota 2 в Рияде

15 июля 2024, 09:28
Фото: 1MI
В это воскресенье в Саудовской Аравии завершился групповой этап Riyadh Masters 2024 по дисциплине Dota 2. Команды, представляющие нашу страну, продолжат борьбу за трофей.

Издание newkhakasiya.online информирует, что российские команды Team Spirit и BetBoom Team продолжат борьбу за трофей, а коллективы Blacklist International (Юго-Восточная Азия), MOUZ (Европа) HEROIC и beastcoast (оба Южная Америка) выбыли из соревнования.

За время групповой стадии произошло немало интересных событий. Например, коллектив Gaimin Gladiators, в составе которого выступает россиянин Антон dyrachyo Шкредов, смогли наконец-то обыграть Team Falcons, а Thundra Esports, имеющая в команде сразу трёх российских киберспортсменов, не проиграла ни одного матча. В шаге от переигровок были BetBoom Team, но им удалось победить на последней карте и не пустить beastcoast в плей-офф.

В верхнюю сетку турнира отправились коллективы, занявшие в своих группах места с первого по четвертое, а пятая и шестая команды в каждой группе будут ждать своих соперников уже в нижней. Откроет завтрашний соревновательный день матч Team Falcons и Xtreme Gaming. Российский клуб Team Spirit поборется за проход в следующий этап с европейской командой Team Liquid, а BetBoom сыграет с одним из проигравших в верхней сетке.

Заключительная стадия турнира пройдет с 16 по 21 июля. Общий призовой фонд турнира составляет пять миллионов долларов, из которых полтора получит победитель.

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