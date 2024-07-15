Сколько сегодня стоят автокредиты? Отвечают эксперты

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Перед тем как связываться с банками, кредитными брокерами или вступать в разговоры с представителями отдела кредитования в автосалонах, рекомендуется провести простой расчет, сообщают «Новые известия».
У большинства россиян сегодня есть доступ к мобильному приложению Сбера, где можно предлагается взять на себя потребительский кредит. Для начала нужно указать сумму кредита — 1,65 млн рублей (средний размер автокредита в 2023 году) и срок кредитования — 60 месяцев, то есть 5 лет. Сбер предоставляет займ под 25,9% с ежемесячным платежом 49 500 рублей. Умножаем ежемесячный платеж на 60 месяцев и получаем общий долг в размере 2 970 000 рублей. Это означает, что общая сумма переплаты составит как минимум 1 млн 300 тыс. рублей.
Базовая ставка потребительского кредита в Сбербанке, который является лидером на финансовом рынке, используется также для автокредитов. Вокруг этой ставки предлагаются различные программы и варианты. Ни один банк не предлагает процентную ставку ниже 25% по потребительским кредитам, так как ставки по депозитам граждан обычно составляют 16-18% годовых, и кредитным организациям важно получить прибыль на свою деятельность и развитие.
При автокредитовании к ставке добавляется страховка КАСКО и зачастую страхование жизни заемщика. Например, для «Черри Тиго 7 Про» стоимость КАСКО около 60 тыс. рублей в год, что за 5 лет дает 300 тысяч. Таким образом, общая стоимость автомобиля за период кредитования 5 лет с первоначальным взносом в 50% составит примерно 4,5 млн рублей.
Автомобиль — не инвестиция потому, что помимо его стоимости потребуется оплата топлива, парковок, запчастей и обслуживания, которые со временем уменьшат его стоимость.
Спустя пять лет и 100 тыс. километров пробега среднестатистический кроссовер стоимостью 3 млн рублей на вторичном рынке будет стоить в лучшем случае 1,5 млн рублей (если его не доводили до аварийного состояния или не эксплуатировали на плохих дорогах). Таким образом, ежемесячные затраты с учетом платы по кредиту составят 100 тыс. рублей в месяц без учета затрат на обслуживание автомобиля в течение пяти лет.
Поэтому, прежде чем решиться на покупку автомобиля в кредит, важно задать себе вопрос: готовы ли вы платить такую цену? Возможно, более экономичным решением будет использовать такси или каршеринг, когда вам действительно нужно передвигаться на автомобиле.
Представим ситуацию: вы нашли желаемое автомобильное предложение через поиск в интернете на страницах Яндекса или автомобильных сайтов. Важно отметить, что на Авито в каждом объявлении о продаже доступен интересный функционал — кредитный калькулятор. Но какова же его надежность?
Попробуем использовать указанные цифры в первом попавшемся объявлении о продаже автомобиля Мицубиси 2013 года за 990 тыс. рублей. Если сумма кредита составляет 536,1 тыс. рублей, а первоначальный платеж — 453,9 тыс рублей, а срок кредита — 5 лет, то ежемесячный взнос составит всего лишь 11,9 тыс. рублей. После умножения 60 месяцев на 11,9 тыс. рублей общая стоимость выходит в 714 тыс. рублей. Плата за кредит составила 178 тыс. рублей.
Сравним это с предложением банка Альфа-банка, предлагающего 453 тысячи рублей на 60 месяцев под 33% годовых. Общая сумма кредита составляет 927 тыс. рублей, переплата составляет примерно 474 тыс. рублей.
При таком сравнении процентной ставки с Авито оказывается, что она составляет «смешные» 11%, что в три раза меньше, чем у банка Альфа. Не стоит также забывать, что другой кредитор, Т-банк, принимает сегодня депозиты граждан с доходностью в 17,2%.
Вывод может быть таков: либо компания Тинькофф под началом Потанина не боится убытков и вступает в сомнительную «благотворительность», либо их расчеты неверны. После публикации «Новых известий» в сервисе «Авито» прокомментировали данную ситуацию.
— На платформе представлен кредитный калькулятор, который позволяет выбрать банк, рассчитать сумму кредита на нужный срок и при необходимости подать заявку на кредит. Процентная ставка кредита вычисляется исходя из банковских условий, на которые влияет ставка рефинансирования, — сообщили в пресс-службе сервиса.