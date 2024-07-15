Сколько сегодня стоят автокредиты? Отвечают эксперты

У большинства россиян сегодня есть доступ к мобильному приложению Сбера, где можно предлагается взять на себя потребительский кредит. Для начала нужно указать сумму кредита — 1,65 млн рублей (средний размер автокредита в 2023 году) и срок кредитования — 60 месяцев, то есть 5 лет. Сбер предоставляет займ под 25,9% с ежемесячным платежом 49 500 рублей. Умножаем ежемесячный платеж на 60 месяцев и получаем общий долг в размере 2 970 000 рублей. Это означает, что общая сумма переплаты составит как минимум 1 млн 300 тыс. рублей.