Следствие ходатайствует об аресте пермячки, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына

В ночь на 12 июля женщина отнесла чемодан с телом ребенка к контейнерной площадке дома по ул. Монастырская, 93б. Ее перемещения по городу зафиксировали камеры видеонаблюдения. До вечера 13 июля женщина скрывалась от сотрудников правоохранительных органов. Она не признала свою вину.



UPD. 11:32 15 июля. В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего 9-летнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.