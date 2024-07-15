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Published Сегодня, 05:53

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Следствие ходатайствует об аресте пермячки, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына

Следствие ходатайствует об аресте пермячки, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына

15 июля 2024, 05:53
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю
Женщина оставила чемодан с телом ребенка у мусорных баков.

Следствие вышло в суд с ходатайством об аресте 34-летней Ирины Шатовой, обвиняемой в убийстве 9-летнего сына (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ходатайство рассмотрит судья Ольга Ошвинцева в Ленинском районном суде сегодня, 15 июля, во второй половине дня. Об этом Properm.ru стало известно в суде.

В ночь на 12 июля женщина отнесла чемодан с телом ребенка к контейнерной площадке дома по ул. Монастырская, 93б. Ее перемещения по городу зафиксировали камеры видеонаблюдения. До вечера 13 июля женщина скрывалась от сотрудников правоохранительных органов. Она не признала свою вину.

UPD. 11:32 15 июля. В ходе очередного допроса обвиняемая в убийстве своего 9-летнего сына полностью признала вину в совершенном ею преступлении, сообщают в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Убийство#Тело ребенка в чемодане
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