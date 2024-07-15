Суд в Перми отложил заседание по смертельному ДТП у ЦУМа из-за технических неполадок

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В Ленинском районном суде завершается рассмотрение уголовного дела о смертельном ДТП нынешней весной у ЦУМа. Уроженец Таджикистана и житель Пермского района Богдан Сулига обвиняется в повлекшем смерть человека нарушении правил дорожного движения (ст.264 ч.4 п. п.а, б УК РФ). Сегодня, 15 июля, в суде должны были начаться прения сторон.
Как передает журналист Properm.ru из зала суда, Сулига для смягчения своей участи частично возместил одному потерпевшему ущерб на 10 тыс. рублей.
В дополнениях гособвинение попросило просмотреть видеозапись, однако на ноутбуке диск не запустился. По словам адвоката обвиняемого, число просмотров ролика с извинениями в СМИ составило более 24 тыс. Однако адвокат потерпевших Сергей Щукин заявил, что это не столь значительная цифра. Он заявил ходатайство о возмещении на сумму 60 тыс. рублей.
В итоге суд, из-за того, что видеозапись так и не удалось просмотреть, отложил заседание на 10:00 16 июля.
3 марта рано утром Сулига с супругой и друзьями ехал из ночного клуба. Он насмерть сбил молодую девушку, два юноши получили травмы.
В страшном ДТП, случившемся ночью 3 марта, пострадали двое молодых людей — их здоровью был причинен тяжкий вред. В аварии обвиняется 31-летний Сулига. Установлено, что в момент совершения преступления он был в состоянии наркотического опьянения, а компания молодых людей пересекала проезжую часть на зеленый сигнал светофора.
После инцидента мужчина ушел с места происшествия, даже не попытавшись помочь пострадавшим. Камеры наблюдения зафиксировали, как он с женой уходил в сторону набережной. Спустя сутки он пришел в полицию с повинной. В своем видеообращении Богдан Сулига говорил, что не знал, как себя вести в данной ситуации, и поэтому сбежал.
Действия Сулиги классифицированы по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места его совершения).