Суд в Перми отложил заседание по смертельному ДТП у ЦУМа из-за технических неполадок

После инцидента мужчина ушел с места происшествия, даже не попытавшись помочь пострадавшим. Камеры наблюдения зафиксировали, как он с женой уходил в сторону набережной. Спустя сутки он пришел в полицию с повинной. В своем видеообращении Богдан Сулига говорил, что не знал, как себя вести в данной ситуации, и поэтому сбежал.