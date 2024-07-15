ЦБ больше не будет публиковать курсы валют

Posted Сегодня, 16:43
Published Сегодня, 16:43
Modified Сегодня, 16:46
Updated Сегодня, 16:46
ЦБ РФ приостанавливает публикацию ежедневных данных о торговых объемах доллара США, евро и юаня по отношению к российскому рублю, которые были вычислены на основе внебиржевых сделок с расчетами на следующий рабочий день, — уточнил регулятор. Об этом пишет 360.ru.
После прекращения торгов указанными валютами на Московской бирже, подвергшейся санкциям от Министерства финансов США, Центробанк перешел на внебиржевой курс рубля по отношению к доллару и евро. Новый курс был определен на основе объемов валютных операций, проводимых банками.