ЦБ больше не будет публиковать курсы валют

Информация о объемах сделок с иностранными валютами за пределами биржи больше не будет доступна на веб-сайте и других ресурсах Центрального банка Российской Федерации. По словам представителей пресс-службы учреждения, это связано с возрастанием воздействия санкций.