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Posted Сегодня, 16:43

Published Сегодня, 16:43

Modified Сегодня, 16:46

Updated Сегодня, 16:46

ЦБ больше не будет публиковать курсы валют

15 июля 2024, 16:43
Информация о объемах сделок с иностранными валютами за пределами биржи больше не будет доступна на веб-сайте и других ресурсах Центрального банка Российской Федерации. По словам представителей пресс-службы учреждения, это связано с возрастанием воздействия санкций.

ЦБ РФ приостанавливает публикацию ежедневных данных о торговых объемах доллара США, евро и юаня по отношению к российскому рублю, которые были вычислены на основе внебиржевых сделок с расчетами на следующий рабочий день, — уточнил регулятор. Об этом пишет 360.ru.

После прекращения торгов указанными валютами на Московской бирже, подвергшейся санкциям от Министерства финансов США, Центробанк перешел на внебиржевой курс рубля по отношению к доллару и евро. Новый курс был определен на основе объемов валютных операций, проводимых банками.

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