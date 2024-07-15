В МЧС предупредили пермяков о высокой пожарной опасности на этой неделе

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
В ближайшие четыре дня, с 16 по 19 июля, в Прикамье местами ожидается высокая пожарная опасность (4 класс). В связи с прогнозом в ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Будьте особенно аккуратны при разведении костров, топке печей в банях, а также разведении открытого огня на сельхозугодиях.
Если вы заметили пожар, то немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по номеру 101 с мобильного телефона или 01 — со стационарного телефона. Обязательно назовите наименование объекта защиты, адрес места расположения, место возникновения возгорания и свою фамилию. Помогите людям эвакуироваться, а если жизни и здоровью ничего не угрожает, начните тушить огонь.
Если вы заметили огонь в лесу, то постарайтесь самостоятельно его остановить и одновременно направьте кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью. Сообщите об инциденте по круглосуточному телефону: 8-800-100-94-00. О пожарах также можно сообщать по номерам экстренных служб 01, 101 или 112.