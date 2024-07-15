В МЧС предупредили пермяков о высокой пожарной опасности на этой неделе

Если вы заметили пожар, то немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по номеру 101 с мобильного телефона или 01 — со стационарного телефона. Обязательно назовите наименование объекта защиты, адрес места расположения, место возникновения возгорания и свою фамилию. Помогите людям эвакуироваться, а если жизни и здоровью ничего не угрожает, начните тушить огонь.