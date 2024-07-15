В Перми филиал ОАО «РЖД» оштрафовали на 600 тысяч рублей за формализм

К электросетям «Трансэнерго» подключено одно из пермских промышленных предприятий. Ему понадобилось увеличить мощность электроэнергии для нужд производства. Для этого организация подала заявку в структуру РЖД, которая является смежной сетевой организацией. Но ОАО «РЖД» дважды оставляло заявку без рассмотрения, аргументируя это отсутствием необходимых сведений и документов. Затем компания вовсе аннулировала заявление.