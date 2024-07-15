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Филиал ОАО «РЖД» оштрафован за отказ повышать мощность электроэнергии

В Перми филиал ОАО «РЖД» оштрафовали на 600 тысяч рублей за формализм

15 июля 2024, 09:37
Фото: 1MI

Филиал ОАО «РЖД» оштрафован за отказ повышать мощность электроэнергии

Нарушителя также обязали исправить ошибку.
Сюжет
Уфас

Пермское УФАС оштрафовало ОАО «РЖД» за формализм в процедуре подключения к энергосетям. Ранее в антмонопольное ведомство поступила жалоба одной из сетевых организаций на филиал РЖД — «Трансэнерго», отказавшего потребителю в увеличении мощности электроэнергии.

К электросетям «Трансэнерго» подключено одно из пермских промышленных предприятий. Ему понадобилось увеличить мощность электроэнергии для нужд производства. Для этого организация подала заявку в структуру РЖД, которая является смежной сетевой организацией. Но ОАО «РЖД» дважды оставляло заявку без рассмотрения, аргументируя это отсутствием необходимых сведений и документов. Затем компания вовсе аннулировала заявление.

Однако при проверке Пермское УФАС установило, что заявка содержала все нужные сведения, соответствующие установленному порядку. Требования РЖД оказались слишком формальными. Как рассказали в пресс-службе ведомства, аннулирование заявки и отказ заявителю в выдаче договора и технических условий на увеличение мощности электроэнергии были незаконными.

В результате за нарушение процедуры ОАО «РЖД» оштрафовано на 600 тыс. рублей. Кроме того, нарушителю выдано представление об устранении допущенного нарушения.

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#Общество#Уфас#Пермь#Пермское уфас
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