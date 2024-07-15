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Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

В Перми приставы забрали 9-летнюю девочку из семьи из-за угрозы жизни

В Перми приставы забрали 9-летнюю девочку из семьи из-за угрозы жизни

15 июля 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Родители бросили ребенка на произвол судьбы.
Сюжет
Семья

Пермские судебные приставы забрали из семьи 9-летнюю девочку. Отец ребенка не принимал участие в ее воспитании, а мать находилась в длительном запое, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

Самостоятельно оставленная дочь время от времени отправлялась купаться в Каму без присмотра. Кроме того, в доме отсутствовала еда.

Из-за неблагоприятной обстановки в семье и угрозы жизни несовершеннолетней, уполномоченные органы подали запрос на временное изъятие ребенка до проведения полного расследования дела.

Когда ребенка забрали, приставы пояснили матери, что она может вернуть право опеки над своей дочерью, но для этого ей придется отказаться от вредных привычек и отнестись к родительским обязанностям ответственнее.

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#Пермь#Семья#Дети-сироты#Угроза жизни#Девочка#Ответственность#Неблагоприятная обстановка#Право опеки
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