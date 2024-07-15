В Перми приставы забрали 9-летнюю девочку из семьи из-за угрозы жизни

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Пермские судебные приставы забрали из семьи 9-летнюю девочку. Отец ребенка не принимал участие в ее воспитании, а мать находилась в длительном запое, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.
Самостоятельно оставленная дочь время от времени отправлялась купаться в Каму без присмотра. Кроме того, в доме отсутствовала еда.
Из-за неблагоприятной обстановки в семье и угрозы жизни несовершеннолетней, уполномоченные органы подали запрос на временное изъятие ребенка до проведения полного расследования дела.
Когда ребенка забрали, приставы пояснили матери, что она может вернуть право опеки над своей дочерью, но для этого ей придется отказаться от вредных привычек и отнестись к родительским обязанностям ответственнее.