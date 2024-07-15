В Перми проведут капремонт 26 домов по улице Мира

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Власти Перми согласовали список многоэтажных зданий, которым необходимо предоставить меры финансовой поддержки капремонта фасада домов. Согласно плану, необходимо отремонтировать фасады домов по ул. Мира в 2025 году. Проект предполагает участие 26 зданий, пишет ИА «Текст».
Общий бюджет проекта составит порядка 400 млн рублей, которые выделят из средств городского и областного бюджета. Наибольшие средства выделили на капремонт дома по адресу Мира, 118/1 — на него потратят более 33 млн рублей, а минимальная сумма для ремонта фасада дома №1 — порядка 7 млн рублей.
Ранее глава региона анонсировал планы по обновлению центральной улицы в Индустриальном районе. «Будем превращать улицу Мира в то же, что сейчас сделано на улице Ленина», — отметил Дмитрий Махонин.
Как сообщали ранее в Фонде капремонта, в список домов, которые планируют отремонтировать дома по адресам Мира 63, 65, 67, 69, 98, 114, а также ул. Качалова, 26. Строители обновят фасад зданий и приведут дома к их изначальному облику согласно документации.
В прошлом году появилась информация, что к 300-летию Перми отремонтировали фасады домов на центральных дорогах города. Тогда депутаты Пермской городской думы выделили порядка 600 млн рублей до конца 2026 года на ремонт фасадов домов в других районах города.