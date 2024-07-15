В Перми проведут капремонт 26 домов по улице Мира

Общий бюджет проекта составит порядка 400 млн рублей, которые выделят из средств городского и областного бюджета. Наибольшие средства выделили на капремонт дома по адресу Мира, 118/1 — на него потратят более 33 млн рублей, а минимальная сумма для ремонта фасада дома №1 — порядка 7 млн рублей.