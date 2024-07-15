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В Перми проведут капремонт 26 домов по улице Мира

В Перми проведут капремонт 26 домов по улице Мира

15 июля 2024, 08:13
Фото: Freepik
На восстановление облика зданий потратят 400 миллионов рублей.

Власти Перми согласовали список многоэтажных зданий, которым необходимо предоставить меры финансовой поддержки капремонта фасада домов. Согласно плану, необходимо отремонтировать фасады домов по ул. Мира в 2025 году. Проект предполагает участие 26 зданий, пишет ИА «Текст».

Общий бюджет проекта составит порядка 400 млн рублей, которые выделят из средств городского и областного бюджета. Наибольшие средства выделили на капремонт дома по адресу Мира, 118/1 — на него потратят более 33 млн рублей, а минимальная сумма для ремонта фасада дома №1 — порядка 7 млн рублей.

Ранее глава региона анонсировал планы по обновлению центральной улицы в Индустриальном районе. «Будем превращать улицу Мира в то же, что сейчас сделано на улице Ленина», — отметил Дмитрий Махонин.

Как сообщали ранее в Фонде капремонта, в список домов, которые планируют отремонтировать дома по адресам Мира 63, 65, 67, 69, 98, 114, а также ул. Качалова, 26. Строители обновят фасад зданий и приведут дома к их изначальному облику согласно документации.

В прошлом году появилась информация, что к 300-летию Перми отремонтировали фасады домов на центральных дорогах города. Тогда депутаты Пермской городской думы выделили порядка 600 млн рублей до конца 2026 года на ремонт фасадов домов в других районах города.

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