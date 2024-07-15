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В Пермском крае 13 июля на пожаре погиб мужчина

В Пермском крае 13 июля на пожаре погиб мужчина

15 июля 2024, 06:14
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Инцидент произошел в Верещагино.

В субботу, 13 июля, на пожаре в Верещагино погиб мужчина. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 21:38, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.

На место происшествия выехали 18 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники. Выяснилось, что происходило горение жилого дома. Травмированных нет.

Площадь возгорания составила 35 кв. м. Горение было локализовано в 21:53, ликвидировано — в 22:06.

Проводится проверка, устанавливается причина пожара.

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#Пермский край#Пожар#Мчс#Верещагино#Жертвы#Причина пожара
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