В Пермском крае 13 июля на пожаре погиб мужчина

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
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Updated Сегодня, 06:16
В субботу, 13 июля, на пожаре в Верещагино погиб мужчина. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 21:38, сообщили в пресс-службе МЧС Прикамья.
На место происшествия выехали 18 человек личного состава и шесть единиц пожарной техники. Выяснилось, что происходило горение жилого дома. Травмированных нет.
Площадь возгорания составила 35 кв. м. Горение было локализовано в 21:53, ликвидировано — в 22:06.
Проводится проверка, устанавливается причина пожара.