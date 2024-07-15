В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфом

Ближе к концу июня 2024 года Россельхознадзор отмечал, что в регионе зоны карантинного контроля за уссурийским полиграфом охватывают 137 100 га. Для решения этой проблемы ученые из классического университета получат 5,55 млн рублей, а в следующем году еще 5 млн, к 2026 году — еще 4,5 млн рублей.