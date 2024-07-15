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В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфом

В ПГНИУ решат проблему уничтожения лесов жуком-полиграфом

15 июля 2024, 11:05
Фото: Freepik
Ученые Пермского классического университета получили грант от Российского научного фонда.
Сюжет
ПГНИУ

Группа ученых из классического университета под руководством ассистента кафедры биогеоценологии и охраны природы Людмилы Иванчиной разработает технологию для эффективной борьбы с жуком-короедом Уссурийским полиграфом. Специалисты отмечают, что сейчас основным методом борьбы с вредителем является сжигание пораженных деревьев, пишет URA.RU.

«Группа исследователей вместе с Людмилой Иванчиной сейчас разрабатывает технологию оперативного выявления увядания лесных массивов с применением геоинформационных технологий — подобные проекты в отношении пихты в стране еще не велись. Сведения будут собирать с помощью беспилотников, а после этого обрабатывать и прогнозировать дальнейшую ситуацию», — пояснили в ПГНИУ.

Более того, в описании гранта на сайте Российского научного фонда отмечается, что ученые должны разработать систему определения повреждения лесов на ранней стадии, когда у деревьев нет признаков усыхания.

Специалисты отмечают, что нашествие жука Polygraphus proximus Blandford произошло летом 2022 года. Мелкий вредитель уничтожает пихтовые леса по всей территории страны. При этом масштабы серьезно преумножаются. Если к 15 августа 2022 года в Пермском крае высохло порядка 623,8 га пихтовых лесов, то уже к 1 сентября 2023, общая площадь поврежденных лесных массивов возросла до 1900 га.

Ближе к концу июня 2024 года Россельхознадзор отмечал, что в регионе зоны карантинного контроля за уссурийским полиграфом охватывают 137 100 га. Для решения этой проблемы ученые из классического университета получат 5,55 млн рублей, а в следующем году еще 5 млн, к 2026 году — еще 4,5 млн рублей.

Сегодня, чтобы эффективно бороться с жуком полиграфом, необходимо распиливать мертвые деревья и в дальнейшем их сжигать. По мнению экспертов Минприроды, подобный переход жука полиграфа на другие породы деревьев — миф. Поскольку жук способен разрушить лишь кору пихты.

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