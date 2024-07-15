В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщины

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Published Сегодня, 04:57
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Вчера, 14 июля, в лесу вблизи села Зарубино заблудились две женщины. Звонок от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Кунгурского округа поступил в 12:33 — 14:40, сообщает Поисково-спасательная служба муниципалитета.
На место происшествия выехали спасатели. Поиски потерявшихся осуществлялись на аварийно-спасательном автомобиле с использованием светосигнальной громкоговорящей установки (СГУ) и в пешем порядке. Спустя час пермячки 69 и 64 лет были выведены из лесного массива и переданы близким.