properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:57

Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщины

В Прикамье 14 июля в лесу заблудились две пожилые женщины

15 июля 2024, 04:57
Фото: Изображение Midjourney
На место выехали спасатели.

Вчера, 14 июля, в лесу вблизи села Зарубино заблудились две женщины. Звонок от оперативного дежурного Единой дежурно-диспетчерской службы Кунгурского округа поступил в 12:33 — 14:40, сообщает Поисково-спасательная служба муниципалитета.

На место происшествия выехали спасатели. Поиски потерявшихся осуществлялись на аварийно-спасательном автомобиле с использованием светосигнальной громкоговорящей установки (СГУ) и в пешем порядке. Спустя час пермячки 69 и 64 лет были выведены из лесного массива и переданы близким.

Читайте также:
В ходе ДТП в Прикамье пострадал несовершеннолетний мотоциклистКак собирать грибы без вреда для жизни и здоровья. Советы пермского ученогоПермские туристы застряли в районе затопления в Челябинской области
#Лес#Происшествие#Поиски#Спасатели#Женщины#Прикамье#Заблудились#Вызов#СГУ#Поисково-спасательная служба#Оперативное дежурство#Аварийно-спасательный автомобиль#Массив
Подпишитесь
До 2030 года в Перми откроется крупный киноцентр
Сегодня, 03:03
В Прикамье вырос спрос на противогазы
Сегодня, 03:39
В Прикамье в ходе ДТП с КамАЗом погиб 81-летний мужчина
Сегодня, 02:36
Какая погода ждет нас в середине июля в Перми? Прогноз синоптиков
Вчера, 13:33
Пермский отель выиграл судебные тяжбы с МЧС
Вчера, 13:17
СРОЧНО. СК России: матери предъявлено обвинение в убийства своего сына
Вчера, 11:34