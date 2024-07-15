В Прикамье прошел пик заболеваемости COVID-19

В целом по стране показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,56 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах РФ, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране, в том числе — в Прикамье.