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Published Сегодня, 15:53

Modified Сегодня, 15:55

Updated Сегодня, 15:55

В Прикамье прошел пик заболеваемости COVID-19

В Прикамье прошел пик заболеваемости COVID-19

15 июля 2024, 15:53
Фото: 1MI
Заболеваемость коронаврирусной инфекцией в Прикамье выше, чем в целом по стране.

По данным Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в Прикамье с 8 по 14 июля выявлено 142 случая или 5,4 на 100 тысяч населения. В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 73 случая, что составляет 51% от числа заболевших. Неделей ранее в регионе больничные листки были выписаны 225 заболевшим COVID-19.

В целом по стране показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 3,56 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 12,1%. Увеличение заболеваемости отмечено в 26 субъектах РФ, в том числе в семи регионах более чем в среднем по стране, в том числе — в Прикамье.

Летний пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в 2024 году пришелся на конец мая — начало июля. Всего на территории Пермского края с начала пандемии выявлено 510214 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон».

Прикамье остается в числе регионов с высокой заболеваемостью COVID-19
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