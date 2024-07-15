В Прикамье в ходе ДТП с КамАЗом погиб 81-летний мужчина

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Вчера, 14 июля, в ходе автоаварии с КамАЗом погиб 81-летний мужчина. Инцидент произошел примерно в 11:20 в Чернушинском округе, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Прикамья.
По предварительным данным, 81-летний водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2104» не уступил дорогу автомобилю «КамАЗ» под управлением мужчины 64 лет.
В результате ДТП на месте происшествия скончался водитель легковушки, два пассажира 86 лет и 83 лет были госпитализированы.