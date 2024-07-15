В Прикамье вырос спрос на противогазы

Большую сумму вырученных средств принесли защитные головные уборы и активированные угли. Выручка от прочих средств защиты увеличилась с 1,3 млрд до 1,5 млрд рублей, прибыль от активированных углей уменьшилась с 1,9 млрд до 1,7 млрд рублей. В 2024 году компания планирует расширить производство противогазов.