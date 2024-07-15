В Прикамье вырос спрос на противогазы

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
Modified Сегодня, 03:41
Updated Сегодня, 03:41
В Пермском крае вырос спрос на противогазы. Выручка пермского производителя противогазов АО «Сорбент» за 2023 год увеличилась с 681,4 млн до 812,4 млн рублей, на 19%, сообщил «Ъ-Прикамье».
Большую сумму вырученных средств принесли защитные головные уборы и активированные угли. Выручка от прочих средств защиты увеличилась с 1,3 млрд до 1,5 млрд рублей, прибыль от активированных углей уменьшилась с 1,9 млрд до 1,7 млрд рублей. В 2024 году компания планирует расширить производство противогазов.
Компания «Сорбент» — крупнейший российский разработчик и производитель средств индивидуальной защиты органов дыхания, активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды.