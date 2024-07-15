properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:39

Published Сегодня, 03:39

Modified Сегодня, 03:41

Updated Сегодня, 03:41

В Прикамье вырос спрос на противогазы

В Прикамье вырос спрос на противогазы

15 июля 2024, 03:39
Фото: 1MI
Выручка пермского производителя противогазов за прошлый год увеличилась до 812,4 млн рублей.

В Пермском крае вырос спрос на противогазы. Выручка пермского производителя противогазов АО «Сорбент» за 2023 год увеличилась с 681,4 млн до 812,4 млн рублей, на 19%, сообщил «Ъ-Прикамье».

Большую сумму вырученных средств принесли защитные головные уборы и активированные угли. Выручка от прочих средств защиты увеличилась с 1,3 млрд до 1,5 млрд рублей, прибыль от активированных углей уменьшилась с 1,9 млрд до 1,7 млрд рублей. В 2024 году компания планирует расширить производство противогазов.

Компания «Сорбент» — крупнейший российский разработчик и производитель средств индивидуальной защиты органов дыхания, активированных углей, коагулянтов, систем подготовки и очистки воды.

Читайте также:
Бизнесмены просят открыть прямые рейсы из Перми в ОАЭПермский край занял второе место в ПФО по объёму поступающих в бюджет РФ налоговЗа пять месяцев 2024 года авторынок в Прикамье вырос на 70%
#Пермский край#Россия#Вода#Сорбент#Противогазы#Защитные головные уборы#Активированные угли#Компания Сорбент#Индивидуальная защита#Органы дыхания
Подпишитесь
До 2030 года в Перми откроется крупный киноцентр
Сегодня, 03:03
В Прикамье в ходе ДТП с КамАЗом погиб 81-летний мужчина
Сегодня, 02:36
Какая погода ждет нас в середине июля в Перми? Прогноз синоптиков
Вчера, 13:33
Пермский отель выиграл судебные тяжбы с МЧС
Вчера, 13:17
СРОЧНО. СК России: матери предъявлено обвинение в убийства своего сына
Вчера, 11:34