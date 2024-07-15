properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:16

Published Сегодня, 06:16

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?

В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?

15 июля 2024, 06:16
Фото: 1MI
Эксперт пермского вуза рассказала о последствиях такой меры на дальнейшее ценообразование.
Сюжет
Топливо

В Госдуме РФ будет рассмотрен вопрос об установлении верхней планки стоимости авиабилетов. К оценке экономической целесообразности тарифов депутаты намерены подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). О том, к чему приведет такая мера, рассказала старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.

По словам эксперта, когда предлагаются такие меры, все забывают о том, что стоимость авиабилетов складывается не только из затрат компании на персонал, приобретение самолетов и авиационный лизинг. Весомую часть в структуре расходов авиакомпаний имеет стоимость топлива и наземное обслуживание воздушного судна.

Самым неприятным последствием станет увеличение базового тарифа. Если сейчас есть возможность купить билеты по низкой цене, то после установления верхней границы, нижняя граница также поднимется. Причем рост произойдет, по оценкам экспертов, на 40%. Поэтому возможности перелетов по таким низким ценам как сейчас уже не будет.

Кроме того, такая мера может быть и попыткой ограничения бурного роста отрасли внутри страны. Это связано с тем, что российский аэрофлот ввиду отсутствия других альтернатив на рынке начал поднимать цены, на фоне чего участились жалобы в федеральную антимонопольную службу по вопросам ценообразования. При этом все тарифы были экономически обусловлены.

— Стоит отметить, сейчас есть также масса фиксированных тарифов в рамках государственных программ, в том числе программы для отдаленных регионов (Дальний Восток, Калининград). На мой взгляд, установление верхней границы стоимости авиаперелетов является преждевременной мерой, — сообщила корреспонденту Properm.ru Стародумова.
Читайте также:
Рейс Пермь — Красноярск будет осуществлять авиакомпания «Россия». Узнайте ценуКакие рейсы отменил Аэрофлот на 7 июля?«Аэрофлот» отменил завтрашние рейсы в Шереметьево из Перми в Москву и обратно
#Аэрофлот#Тарифы#Калининград#Государственные программы#Топливо#Авиабилеты#Дальний восток#Антимонопольная служба#Наземное обслуживание#Ценообразование
Подпишитесь
Проверка успеваемости. Как строят детский реабилитационный центр в Камской долине
Сегодня, 06:50
За поставку в Пермь контрафактных медицинских халатов чиновницу отправили в колонию
Сегодня, 09:19
Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына пермячка полностью признала свою вину
Сегодня, 06:47
На фестивале «Наше лето» в Пермском крае выступит экс-солист группы «Ария»
Сегодня, 09:02
В Перми проведут капремонт 26 домов по улице Мира
Сегодня, 08:13