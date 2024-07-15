В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В Госдуме РФ будет рассмотрен вопрос об установлении верхней планки стоимости авиабилетов. К оценке экономической целесообразности тарифов депутаты намерены подключить Минтранс и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). О том, к чему приведет такая мера, рассказала старший преподаватель кафедры экономики и финансов ПНИПУ Юлия Стародумова.
По словам эксперта, когда предлагаются такие меры, все забывают о том, что стоимость авиабилетов складывается не только из затрат компании на персонал, приобретение самолетов и авиационный лизинг. Весомую часть в структуре расходов авиакомпаний имеет стоимость топлива и наземное обслуживание воздушного судна.
Самым неприятным последствием станет увеличение базового тарифа. Если сейчас есть возможность купить билеты по низкой цене, то после установления верхней границы, нижняя граница также поднимется. Причем рост произойдет, по оценкам экспертов, на 40%. Поэтому возможности перелетов по таким низким ценам как сейчас уже не будет.
Кроме того, такая мера может быть и попыткой ограничения бурного роста отрасли внутри страны. Это связано с тем, что российский аэрофлот ввиду отсутствия других альтернатив на рынке начал поднимать цены, на фоне чего участились жалобы в федеральную антимонопольную службу по вопросам ценообразования. При этом все тарифы были экономически обусловлены.
— Стоит отметить, сейчас есть также масса фиксированных тарифов в рамках государственных программ, в том числе программы для отдаленных регионов (Дальний Восток, Калининград). На мой взгляд, установление верхней границы стоимости авиаперелетов является преждевременной мерой, — сообщила корреспонденту Properm.ru Стародумова.