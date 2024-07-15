В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?

Кроме того, такая мера может быть и попыткой ограничения бурного роста отрасли внутри страны. Это связано с тем, что российский аэрофлот ввиду отсутствия других альтернатив на рынке начал поднимать цены, на фоне чего участились жалобы в федеральную антимонопольную службу по вопросам ценообразования. При этом все тарифы были экономически обусловлены.