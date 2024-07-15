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В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать укусов клещей

15 июля 2024, 06:38
Управление Роспотребнадзора по Кировской области напомнило жителям, как избежать укуса клеща во время прогулки на свежем воздухе. Специалисты подчеркнули, что правильный выбор одежды и применение спреев помогут снизить вероятность встречи с клещами.

При выходе в лес рекомендуется надеть головной убор — капюшон, косынку или шапку. Одежда предпочтительно должна быть светлой и однотонной. Верхнюю часть одежды следует заправить в брюки, а брюки засунуть в носки, при этом можно использовать гольфы с плотной резинкой. На ноги лучше всего надеть сапоги. Также важно, чтобы одежда имела плотно прилегающий воротник и манжеты.

Далее необходимо обработать одежду специальным спреем. Существуют различные виды спреев: акарицидные, которые уничтожают клещей, репеллентные, которые отпугивают этих насекомых, и акарицидно-репеллентные, которые одновременно отпугивают и убивают клещей, пишет newsler.ru.

Специалисты подчеркнули, что все эти средства необходимо наносить только на одежду, а не на кожу. Грамотное применение акарицидных или акарицидно-репеллентных средств по инструкции способно гарантировать защиту до 100%.

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