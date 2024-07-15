В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать укусов клещей

При выходе в лес рекомендуется надеть головной убор — капюшон, косынку или шапку. Одежда предпочтительно должна быть светлой и однотонной. Верхнюю часть одежды следует заправить в брюки, а брюки засунуть в носки, при этом можно использовать гольфы с плотной резинкой. На ноги лучше всего надеть сапоги. Также важно, чтобы одежда имела плотно прилегающий воротник и манжеты.