В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать укусов клещей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
При выходе в лес рекомендуется надеть головной убор — капюшон, косынку или шапку. Одежда предпочтительно должна быть светлой и однотонной. Верхнюю часть одежды следует заправить в брюки, а брюки засунуть в носки, при этом можно использовать гольфы с плотной резинкой. На ноги лучше всего надеть сапоги. Также важно, чтобы одежда имела плотно прилегающий воротник и манжеты.
Далее необходимо обработать одежду специальным спреем. Существуют различные виды спреев: акарицидные, которые уничтожают клещей, репеллентные, которые отпугивают этих насекомых, и акарицидно-репеллентные, которые одновременно отпугивают и убивают клещей, пишет newsler.ru.
Специалисты подчеркнули, что все эти средства необходимо наносить только на одежду, а не на кожу. Грамотное применение акарицидных или акарицидно-репеллентных средств по инструкции способно гарантировать защиту до 100%.