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В России участились случаи мошенничества под видом проверки счетчиков

15 июля 2024, 06:50
В России участились случаи обмана по телефону, где аферисты выдают себя за представителей крупных компаний, занимающихся энергоснабжением. Под видом пересмотра оплаты за коммунальные услуги или проверки счетчиков, мошенники получают доступ к учетным записям на портале «Госуслуги» и оформляют кредит.

Эта форма мошенничества стала широко распространена в июне. Звонившие по телефону представляются сотрудниками крупных организаций, занимающихся жилищно-коммунальными вопросами, и сообщают о необходимости пересмотра платежей за услуги ЖКХ или проверки счетчиков. После этого они стремятся выманить у жертвы код из текстового сообщения, который требуется для входа на портал «Госуслуги». Если человек попадается на уловку, то через его учетную запись берут кредиты в банках.

Полицейские за прошедший месяц начали расследование десятков уголовных дел по факту мошенничества с использованием новой схемы. В июле продолжаются случаи обмана с предлогом предоставления услуг ЖКХ, пишет regions.ru.

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