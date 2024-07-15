В России участились случаи мошенничества под видом проверки счетчиков

Эта форма мошенничества стала широко распространена в июне. Звонившие по телефону представляются сотрудниками крупных организаций, занимающихся жилищно-коммунальными вопросами, и сообщают о необходимости пересмотра платежей за услуги ЖКХ или проверки счетчиков. После этого они стремятся выманить у жертвы код из текстового сообщения, который требуется для входа на портал «Госуслуги». Если человек попадается на уловку, то через его учетную запись берут кредиты в банках.