В состав пермского «Амкара» пришел полузащитник из омского «Иртыша»

Спортсмен играл в Первой лиге и Второй лиге за «Камаз», «Зенит-Ижевск», «Звезду» и «Иртыш». Денис дважды побеждал во Второй лиге в составе «Камаза» (2014/2015, 2020/2021). В прошлом сезоне отыграл за ФК «Иртыш» (Омск) 32 матча в «золоте» и «серебре», рассказали в пресс-службе «Амкара».