В состав пермского «Амкара» пришел полузащитник из омского «Иртыша»

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Пермский футбольный клуб «Амкар Пермь» подписал нового полузащитника. Денису Чушъялову 31 год, он родился в Ижевске и является воспитанником ижевской школы футбола.
Спортсмен играл в Первой лиге и Второй лиге за «Камаз», «Зенит-Ижевск», «Звезду» и «Иртыш». Денис дважды побеждал во Второй лиге в составе «Камаза» (2014/2015, 2020/2021). В прошлом сезоне отыграл за ФК «Иртыш» (Омск) 32 матча в «золоте» и «серебре», рассказали в пресс-службе «Амкара».
Денис Чушъялов, полузащитник:
— Было предложение еще зимой, но у меня был действующий контракт с другим клубом. Сейчас летом вернулись к переговорам, быстро договорились, и я подписал контракт. Я игра в Перми на этом стадионе, слышал болельщиков, они очень активные и громкие. Я очень рад присоединиться к футбольному клубу «Амкар».