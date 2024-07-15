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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Состав ФК «Амкар Пермь» пополнил полузащитник омского «Иртыша»

В состав пермского «Амкара» пришел полузащитник из омского «Иртыша»

15 июля 2024, 10:33
Фото: пресс-служба ФК «Иртыш»

Состав ФК «Амкар Пермь» пополнил полузащитник омского «Иртыша»

Предложение о переходе футболисту сделали еще зимой.
Сюжет
Амкар

Пермский футбольный клуб «Амкар Пермь» подписал нового полузащитника. Денису Чушъялову 31 год, он родился в Ижевске и является воспитанником ижевской школы футбола.

Спортсмен играл в Первой лиге и Второй лиге за «Камаз», «Зенит-Ижевск», «Звезду» и «Иртыш». Денис дважды побеждал во Второй лиге в составе «Камаза» (2014/2015, 2020/2021). В прошлом сезоне отыграл за ФК «Иртыш» (Омск) 32 матча в «золоте» и «серебре», рассказали в пресс-службе «Амкара».

Денис Чушъялов, полузащитник:

— Было предложение еще зимой, но у меня был действующий контракт с другим клубом. Сейчас летом вернулись к переговорам, быстро договорились, и я подписал контракт. Я игра в Перми на этом стадионе, слышал болельщиков, они очень активные и громкие. Я очень рад присоединиться к футбольному клубу «Амкар».
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#Спорт#Пермь#Амкар#Футбол#Фк амкар
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