Встретились на сайте знакомств. «Невеста» перечислила осужденному крупную сумму денег

Осужденный за угон житель Красновишерска продолжит свою судьбу в колонии строгого режима в Соликамске из-за знакомства с женщиной через онлайн-сервис. Отбывая наказание за прошлые преступления, мужчина начал переписываться с новой знакомой и сумел внушить ей доверие, рассказывая про планы на совместную жизнь.