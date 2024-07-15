Встретились на сайте знакомств. «Невеста» перечислила осужденному крупную сумму денег

Posted Сегодня, 15:29
Published Сегодня, 15:29
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Осужденный за угон житель Красновишерска продолжит свою судьбу в колонии строгого режима в Соликамске из-за знакомства с женщиной через онлайн-сервис. Отбывая наказание за прошлые преступления, мужчина начал переписываться с новой знакомой и сумел внушить ей доверие, рассказывая про планы на совместную жизнь.
С декабря 2019 года по апрель 2022 года заключенный поддерживал с дамой общение. Они исполняла его поручения: он просил переводить ему разные суммы денег на различные банковские карты, но возвращать деньги потерпевшей не собирался.
Потерпевшая, уверенная в том, что денежные средства ей будут возвращены, доверяя новому знакомому, осуществляла неоднократные переводы разным лицам. После освобождения из мест лишения свободы злоумышленник общение с потерпевшей прекратил, денежные средства не вернул, тем самым причинил потерпевшей ущерб на сумму более 300 тыс. рублей.
Мошеннику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.