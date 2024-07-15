За поставку в Пермь контрафактных медицинских халатов чиновницу отправили в колонию

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Судья Ленинского районного суда Наталья Полтавченко вынесла приговор по уголовному делу по уголовному делу о покупке масштабной партии контрафактных медицинских халатов, противочумных костюмов и шапочек «Шарлотта». Действующего директора ФХУ Минздрава Марину Барову признали виновной в двух эпизодах превышения полномочий. Сама Барова виновной в содеянном себя не признает, в региональном Минздраве считают, что чиновница не превышала полномочий и вся вина лежит на поставщиках поддельных медицинских изделий.
Как передает журналист Properm.ru, в суд в ожидании решения Марина Барова пришла с дорожной сумкой, ее сопровождали родственники. Суд приговорил ее к штрафу в размере 40 тыс. рублей и лишению свободы на три года реального срока в колонии общего режима. Также пермячке на год запрещено занимать должности на госслужбе. Гособвинение просило назначить ей реальный срок наказания. Виновной в том, что за счет Резервного фонда Пермского края склады Минздрава в 2021 году были забиты контрафактными медицинскими изделиями, Барова себя не признала.
Марину Барову взяли под стражу в зале суда. Суд постановил отменить арест на ее долю в квартире. Адвокаты заявили, что будут обжаловать приговор.
Ранее гособвинитель Ольга Барбалат попросила признать Барову виновной и приговорить ее к 7,5 годам колонии общего режима с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на три года. Также прокурор попросила в счет погашения нанесенного региональному бюджету ущерба конфисковать арестованное у Баровой имущество.
Следствие вменяет ей два эпизода оплаты челябинскому «МедЛайту» из бюджета фальсифицированных средств индивидуальной защиты для медиков. Это 2,3 млн рублей за шапочки «Шарлотта» по одному контракту, и 71 млн рублей за халаты и медицинские костюмы по второму контракту с тем же поставщиком.
В июле прошлого года по делу о контрафактных СИХах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Утирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по статьям фальсификация (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ). Чалкову назначено семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на три года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову. Демокриту Манелову вынесен приговор в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей.
Чалков являлся бенефициаром компании «МедЛайт». Это предприятие по нескольким контрактам было поставщиком спецодежды и респираторов для медиков, общая уплаченная компании сумма составила 434,5 млн рублей. По контракту от предприятий «Бета» и «МегаПолисМ» в Прикамье поступило 700 тыс. медицинских халатов и 679,9 тыс. комплектов защитной одежды. Во всех изделиях проверка Росздравназдора выявила признаки фальсификации. Преступление было выявлено по оперативным данным регионального УФСБ.