За поставку в Пермь контрафактных медицинских халатов чиновницу отправили в колонию

В июле прошлого года по делу о контрафактных СИХах для медиков Ленинский районный суд Перми вынес приговор предпринимателям из Казани Утирбеку Мамажонову и Демокриту Манелову, а также бизнесмену из Челябинска Станиславу Чалкову. Они признаны виновным по статьям фальсификация (ч.2 п.а ст. 238.1 УК РФ) и мошенничество группой лиц в особо крупном размере (ст.159 ч.4 УК РФ). Чалкову назначено семь лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф в 500 тыс. рублей и лишение права заниматься деятельностью, связанной с производством и реализацией медицинских изделий сроком на три года. Аналогичное наказание назначено Уткирбеку Мамажонову. Демокриту Манелову вынесен приговор в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима, а также штраф 400 тыс. рублей.