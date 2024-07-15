properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:17

Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:19

Updated Сегодня, 12:19

Крайизбирком: завершено выдвижение кандидатов на выборы 6–8 сентября 2024 года

Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Единый день голосования в Прикамье

15 июля 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney

Крайизбирком: завершено выдвижение кандидатов на выборы 6–8 сентября 2024 года

Теперь кандидатам нужно сдать необходимый пакет документов.
Сюжет
Выборы

Избирательные комиссии Пермского края окончили прием документов на выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Законодательное Собрание Пермского края и в депутаты представительных органов муниципалитетов.

Как рассказали в пресс-службе Крайизбиркома, всего на сентябрьские выборы выдвинулись 1 037 кандидатов (14 — на довыборах в региональный парламент и 1 023 — на муниципальных кампаниях). Из них 925 человек представляют политические партии, 112 идут как самовыдвиженцы.

Своих кандидатов выдвинули семь политических партий:

  • «Единая Россия» — 371;
  • ЛДПР — 199;
  • «Справедливая Россия — За правду» — 122;
  • КПРФ — 110;
  • «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 105;
  • «Новые люди» — 16;
  • «Коммунистическая партия Коммунисты России» — 2.

Кандидатам необходимо не позднее 18:00 24 июля сдать пакет документов, необходимый для регистрации. Предоставленные бумаги будут проверять. Регистрация кандидатов завершится 2 августа. Голосование на осенних выборах состоится с 6 по 8 сентября текущего года.

Читайте также:
Звезда «Реальных пацанов» Бежанян решил баллотироваться на выборы в ПрикамьеБывший глава Ленинского района Перми официально руководит Соликамским округом«Мы не прощаемся». Глава администрации Ленинского района подтвердил свой уход с поста
#Политика#Общество#Пермь#Выборы#Избирком
Подпишитесь
Проверка успеваемости. Как строят детский реабилитационный центр в Камской долине
Сегодня, 06:50
За поставку в Пермь контрафактных медицинских халатов чиновницу отправили в колонию
Сегодня, 09:19
Обвиняемая в убийстве 9-летнего сына пермячка полностью признала свою вину
Сегодня, 06:47
В РФ установят верхнюю границу цен на перелеты. Чем это грозит пермякам?
Сегодня, 06:16
На фестивале «Наше лето» в Пермском крае выступит экс-солист группы «Ария»
Сегодня, 09:02
В Перми проведут капремонт 26 домов по улице Мира
Сегодня, 08:13