Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Единый день голосования в Прикамье

Как рассказали в пресс-службе Крайизбиркома, всего на сентябрьские выборы выдвинулись 1 037 кандидатов (14 — на довыборах в региональный парламент и 1 023 — на муниципальных кампаниях). Из них 925 человек представляют политические партии, 112 идут как самовыдвиженцы.