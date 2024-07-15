Завершилось выдвижение кандидатов на выборы в Единый день голосования в Прикамье

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Избирательные комиссии Пермского края окончили прием документов на выдвижение кандидатов на дополнительные выборы в Законодательное Собрание Пермского края и в депутаты представительных органов муниципалитетов.
Как рассказали в пресс-службе Крайизбиркома, всего на сентябрьские выборы выдвинулись 1 037 кандидатов (14 — на довыборах в региональный парламент и 1 023 — на муниципальных кампаниях). Из них 925 человек представляют политические партии, 112 идут как самовыдвиженцы.
Своих кандидатов выдвинули семь политических партий:
Кандидатам необходимо не позднее 18:00 24 июля сдать пакет документов, необходимый для регистрации. Предоставленные бумаги будут проверять. Регистрация кандидатов завершится 2 августа. Голосование на осенних выборах состоится с 6 по 8 сентября текущего года.