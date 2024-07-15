Жители деревни показали, по какой дороге 25 км будут ездить дети из закрытой школы

Posted Сегодня, 15:20
Published Сегодня, 15:20
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Жители просят прокуратуру проверить безопасность перевозки их детей до Чайковской общеобразовательной школы в соседнем селе. Напомним, власти Нытвенского муниципального округа с подачи министерства образования Пермского края закрыли Батуровскую общеобразовательную школу, решив, что организуют подвоз 16 детей на автобусе.
Жители уже не раз обращались по поводу состояния дороги, оно ухудшалось из года в год, автобусного сообщения с деревней из-за состояния дороги нет. Проезжая часть дороги только в одну колею, а по краям колдобины.
«Складывается мнение жителей, что с помощью постоянных неудобств для жизни жителей местные власти создают условия для исчезновения деревень. В то время как Правительство РФ и Президент РФ заявляют о том, чтобы сохранить деревни. Создать такие условия жизни в деревне, как в городе. Чтобы в каждой сельской местности были школа, больница, магазины и соответствующие дороги», — обращаются жители к губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, председателю правительства ПФ Михаилу Мишустину и президенту РФ Владимиру Путину.
По словам жителей Луговой, дорога в аварийном состоянии, по словам чиновников — «в удовлетворительном». На фотографиях и видео видно, какое это состояние в самый длинный школьный сезон, в распутицу.