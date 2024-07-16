Автолюбителей лишат выбора. Новый утильсбор способствует скачку цен

Из Японии прибудет автомобиль с удобным для Дальнего Востока правым рулевым приводом, тогда как корейские модели будут максимально адаптированы к тем, что продаются в России. Руль будет слева, двигатели будут те же. Отличия могут быть только в комплектации. В Корее ценят хромированную отделку, широкие пороги, мягкие коврики и цвета салона, такие как рыжий и бежевый. Однако полный привод встречается там редко.