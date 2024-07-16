Автолюбителей лишат выбора. Новый утильсбор способствует скачку цен

Posted Вчера, 11:26
Published Вчера, 11:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Минпромторг изобрел новую систему ежегодного повышения налога на переработку. Цены на автомобильном рынке станут выше. А министерство установит ежегодную индексацию утилизационного сбора, который в России заменил импортные пошлины, пишет газета «Новые Известия».
Сама «индексация» подразумевает некоторое увеличение ставок утилизационного сбора на уровне инфляции. Многим из нас знакомо, что именно так увеличиваются пенсии и тарифы на коммунальные услуги.
Однако министерство промышленности и торговли, возглавляемое бывшим губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, выбрало свой путь развития. К 2030 году коэффициенты утилизационного сбора на легковые, грузовые автомобили и спецтехнику станут выше.
Насколько подорожают автомобили с новым утильсбором
Первое увеличение утильсбора запланировано на 2024 год, однако точных дат пока не называют. Начальная ставка на легковые автомобили составляет 20 тыс. руб., после чего она умножается на коэффициент, зависящий от типа автомобиля и объема двигателя.
В первую очередь, многих будет волновать утильсбор на автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 л, поскольку сегодня машин этого типа больше всех на росийском рынке.
До введения санкций альтернатив было больше, однако в настоящее время из всех китайских автомобилей, представленных на российском рынке, лишь у одной модели имеется двигатель большого объема — это Tank 500. Начальная цена которого составляет 6,36 млн руб. без учета скидок. Объем двигателя машины составляет 3 литра, поскольку в Китае большие двигатели не так популярны из-за особого налогообложения.
Наиболее выгодные налоговые ставки применяются к моторам объемом до 1,5 литров, а следующий порог — 2 л. Все остальное, что потребляет больше топлива, является прерогативой редких и дорогих автомобилей.
Сегодня для этой категории автомобилей действует коэффициент 15,03. Тем самым импортеры и производители платят порядка 300,6 тыс. руб. Согласно новым правилам, уже в 2024 году коэффициент повысят до 27,81, а к далекому 2030 -му аж до 58,62.
Тем самым, к 2024-му году многим из нас придется переплатить лишние 255,6 тыс. руб., а к 2030 году добавочная стоимость составил целых 871,8 тыс. руб.
Поэтому перспектива переплачивать государству порядка 1 172 400 рублей сверх положенных налогов и пошлин за автомобиль не будет столь радостной.
К подобным действиям прибегнут и с утильсбором на электромобили и гибриды.
Как утильсбор поменяет рынок автомобилей
Утилизационный сбор задумывался как инструмент для стимулирования автопроизводителей вести производство в России. Первоначально его платили те, кто занимался импортом, однако по требования ВТО его расширили и на местных производителей. Поэтому, чтобы не создавать равные условия для зарубежных и местных производителей, теперь российские заводы получают государственную помощь для оплаты утилизационного сбора.
Однако просто заниматься сбором автомобилей в России для получения господдержки недостаточно. Поскольку важно иметь полноценное производство, а также получить оценку от Минпромторга на уровне минимум 2567 баллов за 2024 год. Сегодня таким требованиям соответствуют лишь LADA и УАЗ. Даже китайский Haval имеет лишь 1630 баллов.
К слову, стоит отметить, что в 2027 году субсидирование утильсбора может потерять и представитель семейства LADA Vesta. Сейчас требования к локализации бизнеса повышаются, и уже к 2027 году буде необходимо как минимум 4835 баллов из 7000 тысяч возможных. Поэтому сейчас российский автомобиль упал в рейтинге до 4500 тысяч баллов.
Китайские машины с новым утильсбором значительно вырастут в цене. От выплат не уклонится никто, кроме АвтоВАЗа и УАЗа. В случае, если компании и будут развивать российский бизнес, то за повышением требований по его локализации будет очень трудно угнаться.
Однако изменения все же коснутся LADA Vesta, которую подтянут под существующие нормы, поскольку глава АвтоВАЗа Максим Соколов требовал повышения утильсбора. Да и суммы близки к тем, которые озвучил Минпромторг.
— Для автомобиля с двигателем от одного до двух литров, по нашему мнению, необходимо увеличить его уже в этом году с 300 тыс. руб. до 550 тыс. руб., а после показать перспективу увеличения до 660 тыс. руб. в 2025 году, доведя практически до 1 млн руб. в 2029 году.
Кроме того, глава АвтоВАЗа отмечает, что главная цель повышения стоимости — скинуть с рынка китайских конкурентов.
— Сегодня многие китайские бренды начинают «пробивать» планку утильсбора и заходить на традиционные рынки. В те фокус-группы, которые и являются целевой аудиторией наших моделей. Прежде всего мы делаем упор на автомобиль LADA Vesta.
Поэтому в категории до 2 млн. руб. конкурентов у «Лады» практически не будет. Например, сейчас можно приобрести «Москвич 3» с вариатором, выпущенным в 2024 году, за 1,76 млн. руб. (и сегодня это прямой конкурент новенькой «Весте» с вариатором стоимостью от 1,59-1,881 млн. руб.), поэтому ближайшее повышение утильсбора поднимет стартовую цену выше отметки в 2 млн. руб.
Такая разница значительна для данной ценовой категории и будет постоянно увеличиваться из года в год, если только АвтоВАЗ не станет корректировать цены на свои машины. Однако о чем можно судить, если рынок допускает повышение цен? По мнению представителя АвтоВАЗа Сергея Ильинского, следующее повышение цен случится уже в ближайшие месяцы.
— Сегодня АвтоВАЗ внимательно следит за ситуацией с инфляцией, учитывая это, мы можем прогнозировать индексацию цен уже в августе или сентябре текущего года на величину не выше уровня инфляции.
Как можно обойти утильсбор
Если у покупателя в России нет на несколько миллионов рублей, то выбор автомобиля кроме «Лады» и УАЗа довольно ограничен. Даже тем, кто смотрит в сторону более дорогих китайских марок, придется быть более скромными и обратить внимание на менее сложные модели.
Тем не менее, есть выходная точка — планируется, что размер утилизационного сбора на импорт автомобилей для личного пользования останется неизменным до 2030 года и составит 3400 рублей. Чтобы избежать дополнительных сборов, такой машиной нельзя будет торговаться в течение года. Машины можно привезти из Европы и США, но более выгодные цены предлагаются в Японии и Корее.
Из Японии прибудет автомобиль с удобным для Дальнего Востока правым рулевым приводом, тогда как корейские модели будут максимально адаптированы к тем, что продаются в России. Руль будет слева, двигатели будут те же. Отличия могут быть только в комплектации. В Корее ценят хромированную отделку, широкие пороги, мягкие коврики и цвета салона, такие как рыжий и бежевый. Однако полный привод встречается там редко.
Все таможенные суммы при перевозке в Россию составят около 530 тыс. руб.
Поэтому останется оплатить лишь услуги организации, которая и займется покупкой, оформлением бумаг в России, а также доставкой автомобиля до клиента.
Поэтому сегодня примерно за 3 млн. руб. можно стать обладателем новенького «санкционного» автомобиля с надежной техникой и хорошей репутацией на вторичном рынке.
Главное — подождать его доставку. За эти деньги (без учета скидок за кредит и Trade-in) в РФ в данный момент можно покупать устаревший Geely Atlas Pro с 1,5-литровым бензиновым двигателем и роботизированной трансмиссией.
Пока Минпромторг предоставляет некоторые варианты для тех, кто не желает изменять свои автомобильные предпочтения. Но если нужно приобрести новое авто прямо сейчас, то для большинства жителей России «Лада» останется единственным выбором.