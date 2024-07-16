Был братом, дядей, дедушкой. В поселке Яйва похоронят погибшего участника СВО

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
На СВО погиб житель Александровского округа Иван Кирьянов. Родственники мужчины в соцсетях сообщают, что он был братом, дядей и дедушкой. В пресс-службе администрации муниципалитета о жизни и судьбе военнослужащего не сообщают.
Иван Кирьянов родился 29 марта, на момент гибели ему было 62 года. Церемония прощания состоится завтра, 17 июля, во дворце культуры «Энергетик», с 10:00 до 12:00. Захоронение пройдет на кладбище поселка Яйва.
СВО началась 24 февраля 2022 года. О погибших военнослужащих в социальных сетях сообщают пресс-службы администраций округов и учебных заведений, где те когда-то получали образование.