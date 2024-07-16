Бывший министр Пермского края ушел из Минэкономразвития РФ

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Экс-министр градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края Алексей Храпков покинул должность директора департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ в Минэкономразвития РФ. На сайте ведомства со 2 июля временно исполняющим обязанности директора департамента значится Дмитрий Шведов.
Пермяк написал заявление по собственному желанию, пишет «Коммерсант-Прикамье». предположительно он планирует вернуться в Пермь.
Алексей Храпков был чиновником в Пермском крае с 1989 года. Он работал на разных должностях, в том числе возглавлял министерство градостроительства региона. В 2012 году после смены краевой власти он перешел на должность заместителя директора департамента развития электроэнергетики в Минэнерго РФ. С 2021 года трудился в Минэкономразвития.