Дело бывшего главного пристава Прикамья вернулось в краевой суд

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
В Пермский краевой суд поступила на повторное рассмотрение апелляционная жалоба на приговор бывшему начальнику УФССП по Пермскому краю Игорю Кожевникову. Исходя из данных судебной картотеки, дело будет рассматривать судья Вероника Александрова. Дата первого заседания пока не назначена.
Ранее Седьмой кассационный суд в Челябинске вернул жалобы на рассмотрение во вторую инстанцию. Защита Кожевникова обжаловала решение Пермского краевого суда, сославшись на то, что в апелляционных жалобах им была приведена подробная оценка доказательств и доводы о своей непричастности, которым также не была дана надлежащая оценка.
25 сентября прошлого года вторая инстанция изменила приговор Кожевникову. Наказание было оставлено прежним, а из самого приговора исключён ряд эпизодов и один из взяткодателей. Суд также конфисковал у Игоря Кожевникова 15 млн 972 тыс. 900 рублей, полученных им в качестве взяток, в доход государства. Ранее об этом просила прокуратура. Также до выплаты штрафа Кожевников и его близкие не могут пользоваться автомобилем Lexus и участком в Тамбовской области, находящимся в долевой собственности семьи Кожевникова. В остальном приговор суда оставлен без изменений.
Кожевникова в мае прошлого года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Кроме того, его лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.
Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников был признан виновным в 40 эпизодах преступлений. По версии следствия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, он организовал преступную схему, также ему вменяют получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при незаконном обналичивании около 222 млн рублей. Такие же преступления совершила и Александра Марданова.
Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.