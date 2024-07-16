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Posted Сегодня, 03:44

Published Сегодня, 03:44

Modified Сегодня, 05:04

Updated Сегодня, 05:04

Полеты из пермского аэропорта в Шарм-эль-Шейх продолжатся до 27 августа

До конца лета пермяки успеют слетать в Шарм-эль-Шейх

16 июля 2024, 03:44
Фото: 1MI

Полеты из пермского аэропорта в Шарм-эль-Шейх продолжатся до 27 августа

Первый рейс в августе на египетский курорт запланирован 6 августа.

Авиаперевозчик AlMasria Universal Airlines продлил летную программу из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх до 27 августа. Информация об этом появилась на онлайн-табло международного аэропорта «Большое Савино».

Первый рейс в августе состоится 6-го числа. Время в пути — 5 часов 45 минут. Ранее сообщалось, что туроператоры Coral и Sunmar планировали продлить полетные программы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа.

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#Аэропорт#Пермь#Путешествия#Туроператоры#Курорт#Авиаперевозчик#Египет
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