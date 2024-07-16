До конца лета пермяки успеют слетать в Шарм-эль-Шейх

Posted Сегодня, 03:44
Published Сегодня, 03:44
Modified Сегодня, 05:04
Updated Сегодня, 05:04
Авиаперевозчик AlMasria Universal Airlines продлил летную программу из Перми на курорт Шарм-эль-Шейх до 27 августа. Информация об этом появилась на онлайн-табло международного аэропорта «Большое Савино».
Первый рейс в августе состоится 6-го числа. Время в пути — 5 часов 45 минут. Ранее сообщалось, что туроператоры Coral и Sunmar планировали продлить полетные программы из Перми на египетский курорт Шарм-эль-Шейх до 6 августа.