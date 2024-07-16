Инспекция по охране ОКН требует убрать силомер и караоке-будку у пермского ЦУМа

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Инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в суд с требованием демонтировать киоски с караоке-станцией и игровым аппаратом-силомером. Инспекция подала заявление в Арбитражный суд Пермского края на прошлой неделе, 10 июля. Ответчиком выступает АО «Торговый центр на Ленина, 45», обращает внимание «Ъ-Прикамье».
Киоск с караоке-станцией Bellis karaoke ВОХ и аппарат-силомер Rocky Boxer установлены с западной стороны ЦУМа, на земельном участке ТЦ. Инспекция по охране ОКН требует демонтировать торговые объекты в срок не позднее трех дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения судебного решения истец просит взыскать с ответчика по 3 тыс. рублей за каждый день просрочки за первые семь дней, а затем — по 5 тыс. рублей ежедневно.
Надзорное ведомство ходатайствовало о введении обеспечительных мер в виде запрета компании «Торговый центр на Ленина, 45» распоряжаться участком под ЦУМом и совершать регистрационные действия в отношении участка. Однако суд отказал Инспекции в этом. Судебное заседание по исковому заявлению ведомства назначено на 27 августа.
Здание ЦУМа в Перми расположено в границах объектов культурного наследия, поэтому краевая инспекция следит за его использованием, проведением ремонтов и установкой разных строений поблизости. Оно находится в границах достопримечательного места «Комсомольский проспект». Кроме того, участок под ТЦ связан с площадками ОКН «Администрация области и культурно-деловой центр» на Куйбышева, 14 и с памятником археологии «Пермь губернская, поселение».