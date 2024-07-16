Инспекция по охране ОКН требует убрать силомер и караоке-будку у пермского ЦУМа

Киоск с караоке-станцией Bellis karaoke ВОХ и аппарат-силомер Rocky Boxer установлены с западной стороны ЦУМа, на земельном участке ТЦ. Инспекция по охране ОКН требует демонтировать торговые объекты в срок не позднее трех дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения судебного решения истец просит взыскать с ответчика по 3 тыс. рублей за каждый день просрочки за первые семь дней, а затем — по 5 тыс. рублей ежедневно.