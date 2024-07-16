Из-за съемок фильма в Перми ограничат движение транспорта

В Перми 17 июля с 9:00 до 17:00 на дороге от улицы Академика Веденеева до Восточного обхода, на участке от улицы Ракитиной до Восточного обхода временно приостановят движение транспорта для съемок фильма «Аэропорт». Об этом сообщил краевой Минтранс.