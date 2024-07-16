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Из-за съемок фильма в Перми ограничат движение транспорта

Из-за съемок фильма в Перми ограничат движение транспорта

16 июля 2024, 09:07
Фото: Изображение Midjourney
Ограничения коснутся участка одной дороги.

В Перми 17 июля с 9:00 до 17:00 на дороге от улицы Академика Веденеева до Восточного обхода, на участке от улицы Ракитиной до Восточного обхода временно приостановят движение транспорта для съемок фильма «Аэропорт». Об этом сообщил краевой Минтранс.

Прежде всего ограничения будут установлены с целью обеспечения безопасности дорожного движения во время съемок киноленты «Аэропорт», сообщили в управлении Центра безопасного дорожного движения Пермского края.

Представители министерства транспорта обратились к водителям с просьбой отнестись к ситуации с пониманием и заранее спланировать свой маршрут передвижения.

Напомним, что фильм «Аэропорт» снимает продакшн-центр «Клёвафильм», начало съемок запланировано на текущий месяц. В главных ролях выступят Камиль Ларин и Роман Курцев. Эту информацию раскрыла Пермская кинокомиссия. Основной локацией съемок станет пермский аэропорт, также планируется съемка нескольких экшн-сцен в самом городе.

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#Аэропорт#Пермь#Минтранс#Безопасность дорожного движения#Фильм#Съемки#Камиль Ларин#Роман Курцев#Кинокомиссия
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