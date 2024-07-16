КМСП: МСП СКФО каждый 5-й рубль получили благодаря государственной поддержке

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Эта поддержка активизировала развитие МСП в различных отраслях, а настоящим лидером по такому росту стал гостиничный бизнес, передает regnum.ru.
В ходе Кавказского инвестиционного форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что за последние три года число МСП в этой сфере увеличилось в два раза.
По его словам, господдержка стала важным драйвером развития малого и среднего бизнеса. Благодаря ей работающие в гостиничной сфере предприниматели в 2023 году оформили вдвое больше кредитов, а их общая сумма составила более 1,5 млрд рублей. Исаевич также отметил и долю инвестиционных кредитов в господдержке, которая превысила 80%; более того, каждый второй такой кредит поддержан Корпорацией МСП.
По данным гендиректора Корпорации МСП, сегодня Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по проникновению господдержки, на которую приходится около 18% всего объема кредитования (в 2022 году показатель составлял 16%).
Александр Исаевич также рассказал, что в прошлом году благодаря мерам господдержки число малых и средних предпринимателей в СКФО выросло до 231 тысячи, что на 10% больше, чем годом ранее, и на 20% выше показателя 2020 года.
«Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — сказал Исаевич.
Он также напомнил, что помощь малому и среднему бизнесу Северного Кавказа является одним из главных направлений деятельности Корпорации МСП.
Поддержка отечественного малого и среднего бизнеса осуществляется государством в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент РФ Владимир Путин.