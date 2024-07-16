КМСП: МСП СКФО каждый 5-й рубль получили благодаря государственной поддержке

«Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — сказал Исаевич.