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КМСП: МСП СКФО каждый 5-й рубль получили благодаря государственной поддержке

КМСП: МСП СКФО каждый 5-й рубль получили благодаря государственной поддержке

16 июля 2024, 11:07
Фото: 1MI
Каждый пятый рубль малое и среднее предпринимательство в Северо-Кавказском федеральном округе получило за счет мер государственной поддержки, общий объем которой в 2023 году составил 43,3 млрд рублей.

Эта поддержка активизировала развитие МСП в различных отраслях, а настоящим лидером по такому росту стал гостиничный бизнес, передает regnum.ru.

В ходе Кавказского инвестиционного форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что за последние три года число МСП в этой сфере увеличилось в два раза.

По его словам, господдержка стала важным драйвером развития малого и среднего бизнеса. Благодаря ей работающие в гостиничной сфере предприниматели в 2023 году оформили вдвое больше кредитов, а их общая сумма составила более 1,5 млрд рублей. Исаевич также отметил и долю инвестиционных кредитов в господдержке, которая превысила 80%; более того, каждый второй такой кредит поддержан Корпорацией МСП.

По данным гендиректора Корпорации МСП, сегодня Северо-Кавказский федеральный округ лидирует по проникновению господдержки, на которую приходится около 18% всего объема кредитования (в 2022 году показатель составлял 16%).

Александр Исаевич также рассказал, что в прошлом году благодаря мерам господдержки число малых и средних предпринимателей в СКФО выросло до 231 тысячи, что на 10% больше, чем годом ранее, и на 20% выше показателя 2020 года.

«Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе», — сказал Исаевич.

Он также напомнил, что помощь малому и среднему бизнесу Северного Кавказа является одним из главных направлений деятельности Корпорации МСП.

Поддержка отечественного малого и среднего бизнеса осуществляется государством в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его инициировал президент РФ Владимир Путин.

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