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Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

В Перми участок ул. Дзержинского частично закроют на пять дней

На улице рядом с ПГНИУ на пять дней частично закроют движение транспорта. Схема

16 июля 2024, 08:25
Фото: Google Maps

В Перми участок ул. Дзержинского частично закроют на пять дней

Специалисты будут проводить работы на сети канализации.

В Перми на пять дней ограничат движение транспорта на участке ул. Дзержинского от Букирева до Данщина. В период с 08:00 17 июля до 24:00 21 июля будет перекрыта полоса движения в сторону трамвайного депо, сообщили в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».

Фото: пресс-служба ООО «Новогор-Прикамье».

Ограничения введут из-за работ на сети водоотведения. Специалисты займутся санацией уличной сети канализации под трамвайными путями. Диаметр обновляемого трубопровода 200 мм, протяженность более 112 м. В компании приносят извинения за неудобства.

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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Ограничение движения#Новогор-прикамье#Перекрытие
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