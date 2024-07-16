На улице рядом с ПГНИУ на пять дней частично закроют движение транспорта. Схема

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
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Updated Сегодня, 08:27
В Перми на пять дней ограничат движение транспорта на участке ул. Дзержинского от Букирева до Данщина. В период с 08:00 17 июля до 24:00 21 июля будет перекрыта полоса движения в сторону трамвайного депо, сообщили в пресс-службе ООО «Новогор-Прикамье».
Ограничения введут из-за работ на сети водоотведения. Специалисты займутся санацией уличной сети канализации под трамвайными путями. Диаметр обновляемого трубопровода 200 мм, протяженность более 112 м. В компании приносят извинения за неудобства.