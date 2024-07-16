На Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим» добыто 50 млн тонн калийной руды

Сегодня компания «ЕвроХим», крупнейший производитель калийных удобрений в России, приступила к реализации еще одного масштабного проекта по увеличению мощности и расширению действующего производства на Усольском калийном комбинате. В течение трех ближайших лет компания построит вторую очередь флотационной обогатительной фабрики и запустит в эксплуатацию скипо-клетевой ствол №3. Это позволит «ЕвроХиму» увеличить общий объем производства хлористого калия (КCI) более чем в 2 раза с 2,2 млн до 4,7 млн тонн в год.