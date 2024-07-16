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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

На Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим» добыто 50 млн тонн калийной руды

На Усольском калийном комбинате компании «ЕвроХим» добыто 50 млн тонн калийной руды

16 июля 2024, 13:06
Фото: пресс-служба компании «ЕвроХим»
Сейчас компания реализует еще один масштабный проект по увеличению мощности и расширению действующего производства.

Достигнуть новой рекордной для себя отметки в 50 млн тонн калийной руды, добытой с Верхнекамского месторождения, рудник Усольского калийного комбината смог спустя пять лет после запуска.

Такие результаты удалось достичь благодаря увеличению количества техники. К примеру, в 2018 году работало 15 комбайнов, за пять лет были приобретены дополнительно 21 комбайна. Сегодня в руднике в настоящее время непрерывно работают 36 проходческих комбайнов. Благодаря слаженным действиям горняков и производственников, на калийном комбинате выпускают востребованное во всём мире высококачественное минеральное удобрение с содержанием хлористого калия не менее 95,5%.

Фото: пресс-служба компании «ЕвроХим»

Первый продукт на Усольском калийном комбинате удалось получить в марте 2018 года. Это была пробная партия хлористого калия в рамках пусконаладочных работ на флотационной обогатительной фабрике. В 2019 году — был произведён первый миллион тонн готового продукта.

Сегодня компания «ЕвроХим», крупнейший производитель калийных удобрений в России, приступила к реализации еще одного масштабного проекта по увеличению мощности и расширению действующего производства на Усольском калийном комбинате. В течение трех ближайших лет компания построит вторую очередь флотационной обогатительной фабрики и запустит в эксплуатацию скипо-клетевой ствол №3. Это позволит «ЕвроХиму» увеличить общий объем производства хлористого калия (КCI) более чем в 2 раза с 2,2 млн до 4,7 млн тонн в год.

Это значительное достижение, которое подчеркивает важность работы Усольского калийного комбината в Пермском крае и его вклад в добычу ценного минерала для промышленности. Калийная руда является ключевым сырьем для производства удобрений и играет важную роль в сельском хозяйстве.

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