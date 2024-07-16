Ножи, кастет и спицы. За полгода в судах Прикамья изъяли более 200 опасных предметов

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В первом полугодии текущего года посетители судов и мировых участков Пермского края пытались пронести 210 предметов, опасных для жизни. В перечень «запрещенки» вошли складные ножи и лезвия, отвертки и ножницы, спицы и пилочки для ногтей.
При этом чаще всего на вопрос судебного пристава о наличии опасных предметов пермяки дают отрицательный ответ. Однако проверка показывает, что перед приставом находится вооруженный человек.
К примеру, в марте текущего года в Арбитражном суде Пермского края у 52-летней посетительницы на дне сумки обнаружили карточку-нож. Находку заметили с помощью интроскопа. Хотя за пару минут до этого женщина уверенно заявляла, что не имеет при себе запрещенных предметов.
Еще одна посетительница забыла, что в ее сумке лежат сразу пять колюще-режущих предметов. 61-летняя женщина прибыла в здание судебного участка Ленинского судебного района. Ее ознакомили с правилами работы пропускного режима и предупредили об административной ответственности за умышленное сокрытие опасных предметов. Однако во время осмотра с помощью металлодетектора в сумке пермячки нашли два канцелярских и три складных ножа.
Кроме того, как рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, с потенциально опасными предметами в суды идут как женщины, так и мужчины. В марте 48-летний пермяк пытался пронести в здание Свердловского районного суда многофункциональный инструмент со встроенным лезвием. А в июне перед судебным заседанием приставы нашли у 27-летнего молодого человека металлический кастет.
За умышленный обман и намеренное сокрытие запрещенных в суде предметов все нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ (неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила). Согласно санкциям закона, штраф за это составляет от 1 до 3 тыс. рублей.