Ножи, кастет и спицы. За полгода в судах Прикамья изъяли более 200 опасных предметов

Еще одна посетительница забыла, что в ее сумке лежат сразу пять колюще-режущих предметов. 61-летняя женщина прибыла в здание судебного участка Ленинского судебного района. Ее ознакомили с правилами работы пропускного режима и предупредили об административной ответственности за умышленное сокрытие опасных предметов. Однако во время осмотра с помощью металлодетектора в сумке пермячки нашли два канцелярских и три складных ножа.