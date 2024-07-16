Объявлена программа VI международного фестиваля EFEST в Перми

По словам режиссера фестиваля Сергея Иванова, в основе концепции EFEST в этом году лежит фиджитал-искусство. Сцена превратится в масштабную галерею, где физическое и цифровое пространства будут дополнять друг друга. Артисты станут участникам визуального действия, передаваемого с помощью видеопроекций.