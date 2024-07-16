Объявлена программа VI международного фестиваля EFEST в Перми

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
Шестой международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (18+) пройдет в Перми 31 августа. Многочасовое светомузыкальное шоу с использованием современных цифровых технологий состоится в спортивном комплексе имени Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а).
Программа фестиваля выглядит следующим образом:
Приобрести билеты можно только в городских зрелищных кассах или онлайн на сайте касс. Количество ограничено, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья.
По словам режиссера фестиваля Сергея Иванова, в основе концепции EFEST в этом году лежит фиджитал-искусство. Сцена превратится в масштабную галерею, где физическое и цифровое пространства будут дополнять друг друга. Артисты станут участникам визуального действия, передаваемого с помощью видеопроекций.