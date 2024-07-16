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Объявлена программа VI международного фестиваля EFEST в Перми

Объявлена программа VI международного фестиваля EFEST в Перми

16 июля 2024, 12:58
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Основой концепции фестиваля в этом году будет фиджитал-искусство.

Шестой международный фестиваль электронной музыки и визуального искусства EFEST (18+) пройдет в Перми 31 августа. Многочасовое светомузыкальное шоу с использованием современных цифровых технологий состоится в спортивном комплексе имени Сухарева (шоссе Космонавтов, 158а).

Программа фестиваля выглядит следующим образом:

  • 18:00 — 18:25 — EvgeniyaGibi (Евгения Гибадуллина);
  • 18:25 — 18:55 — Ka-Way (Владислав Караваев);
  • 18:55 — 19:25 — Millerusha (Сергей Комягин);
  • 19:30 — 21:00 — NAME: LIVE Showcase: Ranta & Miroshin/ Veednem/ Misha White;
  • 21:00 — 22:00 — Natasha Wax & Sony Vibe;
  • 22:00 — 23:00 — Lizwi;
  • 23:00 — 00:00 — AIWASKA;
  • 00:00 — 01:00 — Alexander Popov — диджей и музыкальный продюсер с мировым именем, сотрудничавший с популярными диджеями Armin Van Buuren, Dash Berlin, Cosmic Gate, Paul Oakenfold.

Приобрести билеты можно только в городских зрелищных кассах или онлайн на сайте касс. Количество ограничено, рассказали в пресс-службе правительства Прикамья.

По словам режиссера фестиваля Сергея Иванова, в основе концепции EFEST в этом году лежит фиджитал-искусство. Сцена превратится в масштабную галерею, где физическое и цифровое пространства будут дополнять друг друга. Артисты станут участникам визуального действия, передаваемого с помощью видеопроекций.

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#Общество#Пермь#Культура#Фестиваль#Музыка#Музыкальный фестиваль
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