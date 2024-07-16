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Пермские инженеры создали технологию, способную писать музыку разных жанров

Пермские инженеры создали технологию, способную писать музыку разных жанров

16 июля 2024, 04:52
Фото: пресс-служба Promobot
Библиотека данных основана на тысячах популярных произведений из ведущих сервисов.

Пермские инженеры создали технологию на основе нейронных сетей, способную писать музыку. Разработка может создавать композиции в современных музыкальных жанрах, сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на компанию «Промобот».

Для своего изобретения ученые использовали языки программирования Python для обработки данных и машинного обучения, а также библиотеки машинного обучения TensorFlow и PyTorch для обучения нейросети. Технология способна создавать и вокальную партию произведения. Библиотеки данных основаны на базе тысяч популярных композиций из ведущих музыкальных сервисов, а также на уникальном массиве баз данных диалогов сервисных роботов, собранных во время общения роботов с людьми по всему миру.

Ранее стало известно, что пермское ООО «Дабл Ю Экспо» представило человекоподобного робота по имени Арди на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Робот рассказывал стихотворения и пел песни, знакомил гостей выставки с достопримечательностями Пермского края.

На Петербуржском Экономическом Форуме работает робот Женя от компании Promobot
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