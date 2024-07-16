Пермские инженеры создали технологию, способную писать музыку разных жанров

Для своего изобретения ученые использовали языки программирования Python для обработки данных и машинного обучения, а также библиотеки машинного обучения TensorFlow и PyTorch для обучения нейросети. Технология способна создавать и вокальную партию произведения. Библиотеки данных основаны на базе тысяч популярных композиций из ведущих музыкальных сервисов, а также на уникальном массиве баз данных диалогов сервисных роботов, собранных во время общения роботов с людьми по всему миру.