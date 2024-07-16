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Updated Сегодня, 05:51

Пермский лев Ричард уехал к своей невесте Найтири в Новосибирск

Пермский лев Ричард уехал к своей невесте Найтири в Новосибирск

16 июля 2024, 02:56
Фото: ideogram.ai
Лев уже заселился в новые апартаменты.
Сюжет
Зоопарк

Лев Ричард из Пермского зоопарка уехал в к своей невесте Найтири в Новосибирск для того, чтобы создать крепкую семью. Рич стойко перенес дорогу и уже заселился в новый зоопарк, сообщают сотрудники пермского зоопарка в социальной сети.

— В жизни нашего обитателя радостное событие! Лев Риччи уехал к своей невесте в Новосибирский зоопарк, чтобы создать крепкую львиную семью! Рич стойко перенес дальнюю дорогу, вел себя сдержанно и интеллигентно, как и подобает царю зверей, и уже заселился в новые апартаменты, — пишут в зоопарке.

В настоящий момент лев находится на карантине, после чего произойдет встреча с его ровесницей Найтири. Пермский зоопарк обещает делиться дальнейшим развитием событий в отношениях новой пары.

Фото: Пермский зоопарк
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