Пермский лев Ричард уехал к своей невесте Найтири в Новосибирск

Лев Ричард из Пермского зоопарка уехал в к своей невесте Найтири в Новосибирск для того, чтобы создать крепкую семью. Рич стойко перенес дорогу и уже заселился в новый зоопарк, сообщают сотрудники пермского зоопарка в социальной сети.