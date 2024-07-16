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Пермского общественника арестовали за разжигание ненависти к людям иной ориентации*

Пермского общественника арестовали за разжигание ненависти к людям иной ориентации*

16 июля 2024, 14:40
Фото: properm.ru
Роман Юшков постоянно оказывается фигурантом расследований, связанных с экстремистскими высказываниями.

Сегодня Дзержинский суд Перми признал публициста Романа Юшкова виновным в возбуждении ненависти и вражды (20.3.1 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде пяти суток ареста. Как сообщает со ссылкой на собственные источники «КоммерсантЪ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, административное дело в отношении Юшкова было возбуждено прокуратурой 6 июня. Поводом для этого стало распространение им дискриминационного высказывания. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о высказываниях в соцсетях в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Собеседники журналиста Properm.ru не исключают, что впоследствии речь может идти речь и об уголовном преследовании Юшкова.

В 2023 году высказывания активиста уже были причиной доследственной проверки в отношении Юшкова. В результате в СУ СКР было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, стало известно Properm.ru из имеющихся в распоряжении редакции документов.

Следователи усмотрели в его действиях признаки преступления по ст. 282 УК РФ (унижение достоинства группы лиц по религиозному признаку) и организовали проверку. В понедельник, 3 июля, Юшков был вызван в СУ СК России по Пермскому краю для дачи объяснений в ходе идущей проверки. Поводом для проверки стала видеозапись, сделанная и размещённая Юшковым в соцсетях, где он негативно высказывался о возможном строительстве синагоги.

Прошлой весной Роман Юшков уже попадал под санкции за статью об экстремизме. Он выплатил штраф в размере 300 тыс. рублей по ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Поводом стали комментарии мужчины к видео канала «Царьград».

Первое уголовное дело в отношении Юшкова было возбуждено в 2017 году. Активист сделал в соцсетях репост статьи мурманского писателя. В сентябре 2018 года коллегия присяжных Пермского краевого суда оправдала его по обвинению в отрицании выводов Нюрнбергского трибунала (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ). При этом Юшков был признан виновным в возбуждении ненависти и вражды (ст. 282 УК РФ).

*Верховный суд РФ 30 ноября 2023 года, рассмотрев административный иск Минюста, признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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#Общество#Пермь
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