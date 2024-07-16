Пермского общественника арестовали за разжигание ненависти к людям иной ориентации*

Сегодня Дзержинский суд Перми признал публициста Романа Юшкова виновным в возбуждении ненависти и вражды (20.3.1 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде пяти суток ареста. Как сообщает со ссылкой на собственные источники «КоммерсантЪ-Прикамье» источник, знакомый с ситуацией, административное дело в отношении Юшкова было возбуждено прокуратурой 6 июня. Поводом для этого стало распространение им дискриминационного высказывания. По информации журналиста Properm.ru, речь идет о высказываниях в соцсетях в отношении людей нетрадиционной сексуальной ориентации.