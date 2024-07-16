Пермякам рассказали про спрос на каркасные дома

На стоимость каркасных домов очень сильно влияет стоимость на утеплитель и дерево. Данные позиции почти в два раза стали дороже. Если взять в качестве примера строительство однотипных торговых центров площадью чуть больше тысячи квадратных метров в 2023 и 2024 году, то по сравнению с 2023 годом произошло увеличение стоимости материалов кровли на треть, каркаса на 20%, стоимость работ в зависимости от вида выросла от 5 до 20%, отметила Алиса Лебедева.