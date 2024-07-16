Пермякам рассказали про спрос на каркасные дома

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
С 1 июля 2024 года в России отменили льготную ипотеку под 8% на жилье в новостройках. Как сообщает телеграм-канал «SHOT», из-за недоступности ипотечного кредитования граждане начали массово скупать каркасные дома вместо квартир. Цены на такие конструкции в течение года взлетели в два раза, при этом из-за ажиотажа возникла нехватка мастеров. Сроки возведения таких объектов увеличились с одного месяца до трех. О том, как обстоят дела в Перми, рассказали ученые ПНИПУ.
— Мы разбирали складывающуюся на рынке недвижимости ситуацию со студентами магистратуры и аспирантами ПНИПУ, в том числе работающими в области индивидуального домостроения и продажи строительных материалов. Ипотечная ставка была поднята относительно недавно, поэтому за столь краткий промежуток времени рано делать вывод о связи между ипотекой и ажиотажем на каркасные дома, — сказала кандидат экономических наук, научный руководитель магистратуры «Девелопмент и управление недвижимостью» ПНИПУ Ирина Алексеева.
По словам специалиста, нет явно выраженной тенденции по увеличению популярности исключительно каркасной технологии. В целом, сектор индивидуального домостроения сейчас очень развивается и набирает особую популярность у потребителя с начала пандемии.
По оценке аспиранта ПНИПУ, Антона Минина, эксперта в области капитального строительной компании «СМК-Подряд», объёмы ввода частных домов с 2020 года по 2024 год увеличилось почти в два раза, а рабочей силы в два раза больше не стало. Из-за этого возникла нехватка мастеров и как следствие увеличение цены.
Магистр ПНИПУ, Алиса Лебедева, работающая в Первом Стройцентре Сатурн-Р, согласилась с Мининым. На рынке сейчас сильно заметен дефицит рабочей силы и квалифицированных специалистов по возведению каркасных домов. ООО «ПростоДом» размещает заказы на деревянные каркасы, а в последующем и на монтаж, за два месяца до начала работ, а завод-производитель «ТехноНиколь — Строительные системы» поддерживает деревянные домокомплекты на остатках на своих складах.
Каркасная технология в Перми не пользуется спросом, поскольку в регионе нет сертифицированных подрядчиков для их возведения. Проблема высоких сроков таится именно в недоступности сертифицированной рабочей силы.
На стоимость каркасных домов очень сильно влияет стоимость на утеплитель и дерево. Данные позиции почти в два раза стали дороже. Если взять в качестве примера строительство однотипных торговых центров площадью чуть больше тысячи квадратных метров в 2023 и 2024 году, то по сравнению с 2023 годом произошло увеличение стоимости материалов кровли на треть, каркаса на 20%, стоимость работ в зависимости от вида выросла от 5 до 20%, отметила Алиса Лебедева.
Эксперт ПНИПУ Ирина Алексеева добавляет, что ключевой причиной роста цен на каркасные дома является именно нехватка квалифицированных рабочих. Локомотивом роста рынка недвижимости по-прежнему являются застройщики многоквартирных домов. Именно рост цен на жилье в многоквартирных домах приводит к росту интереса жителей к индивидуальному домостроению, как альтернативному варианту улучшения жилищных условий.
Как поясняет Антон Минин, рынок застройщиков каркасных домов в скором времени может измениться. Есть два типа каркасных домов: крепкий и надёжный из доски камерной сушки на крепком фундаменте, который всегда стоил дорого, и не надёжный, собранный на скорую руку, который стоил всегда дёшево.
Люди пожили в плохих каркасных домах и рассказали всем, что не надо заказывать дом у непроверенных застройщиков, там плохо жить и постоянно требуются доработки. В перспективе спрос на услуги таких застройщиков снизится. Все будут искать застройщиков, в штате которых квалифицированные рабочие, и со временем останутся только дорогие каркасные дома.
По словам Алисы Лебедевой, связывать дефицит со строящимися объектами логистических и распределительных центров не стоит. Действительно, в данный момент осуществляется строительство крупнейшего логистического комплекса OZON. Помимо вышеупомянутого центра, в Прикамье также возводятся еще два логистических объекта — центр по ул. Верхнемуллинская в Перми, а также распределительный центр «Чижик» в Култаево.
Научный руководитель магистратуры «Девелопмент и управление недвижимостью» ПНИПУ, Ирина Алексеева, согласилась с мнением коллеги, что взаимосвязи между строительством крупных логистических центров и стоимостью каркасных домов нет, поскольку применяются разные строительные технологии. На строительстве логистических центров работают сварщики, а при строительстве каркасных домов работают плотники. Абсолютно разные специалисты.
— Более того, технология, по которой строят логистический центр OZON подразумевает наличие малого количества рабочих. Как и в любой отрасли, в строительстве есть специализированные подрядчики на отделочные работы, на кровельные работы, на фасадные, на быстровозводимые здания. И они, как правило, не взаимозаменяемы, — добавила кандидат экономических наук.