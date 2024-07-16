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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Прокуратура проконсультирует пермяков по вопросам профилактики домашнего насилия

Пермяки смогут пожаловаться на домашнее насилие

16 июля 2024, 10:03
Фото: Изображение Midjourney

Прокуратура проконсультирует пермяков по вопросам профилактики домашнего насилия

Информация от жителей региона послужит поводом для проведения проверок.

Пострадавшие от семейно-бытового насилия жители Пермского края смогут обратиться на тематическую «прямую линию» в прокуратуру региона. Надзорный орган будет принимать информацию в среду, 17 июля, с 11:00 до 12:00.

Потерпевшие и иные лица смогут получить консультацию по вопросам совершения бытового насилия, дебоширства, оскорбления, а также сообщить о фактах совершения правонарушений в семье. На интересующие вопросы будет отвечать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Юлия Фаниловна Габдульбаровна.

Позвонить в прокуратуру можно по телефону 8 (342) 233-56-53. Как сообщили в пресс-службе краевого ведомства, информация от пермяков станет поводом для проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.

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#Общество#Касается каждого#Пермь#Прокуратура#Домашнее насилие
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