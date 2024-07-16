Пермяки смогут пожаловаться на домашнее насилие

Потерпевшие и иные лица смогут получить консультацию по вопросам совершения бытового насилия, дебоширства, оскорбления, а также сообщить о фактах совершения правонарушений в семье. На интересующие вопросы будет отвечать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Юлия Фаниловна Габдульбаровна.