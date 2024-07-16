Пермяки смогут пожаловаться на домашнее насилие

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Пострадавшие от семейно-бытового насилия жители Пермского края смогут обратиться на тематическую «прямую линию» в прокуратуру региона. Надзорный орган будет принимать информацию в среду, 17 июля, с 11:00 до 12:00.
Потерпевшие и иные лица смогут получить консультацию по вопросам совершения бытового насилия, дебоширства, оскорбления, а также сообщить о фактах совершения правонарушений в семье. На интересующие вопросы будет отвечать прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства Юлия Фаниловна Габдульбаровна.
Позвонить в прокуратуру можно по телефону 8 (342) 233-56-53. Как сообщили в пресс-службе краевого ведомства, информация от пермяков станет поводом для проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования.