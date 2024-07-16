Под Пермью отреставрируют старинную усадьбу зажиточного крестьянина

Усадьба зажиточных крестьян Баталовых построена в 1870–80-е годы. В 1989 году ее восстановили в Коми-Пермяцком секторе в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Она состоит из двухэтажной жилой части, с длинной стороны к которой примыкает крытый двор, объединяющий несколько срубов хозяйственного назначения — два хлева и рухлядный амбар.