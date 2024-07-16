Под Пермью отреставрируют старинную усадьбу зажиточного крестьянина

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют усадьбу Баталова — двухэтажный дом зажиточного крестьянина XIX века. Объект сдадут 31 октября 2025 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.
Подрядчик заменит тесовое покрытие кровли, произведет ремонт кладки и штукатурки печей, печных труб, ремонт кирпичной кладки и швов, замена бревен и столбов ограды с восточной стороны усадьбы и другие работы. Заказчик работ — Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, подрядчик — пермская компания ООО «Пермстроймет+». Работы выполняются за счет бюджета Пермского края.
Усадьба зажиточных крестьян Баталовых построена в 1870–80-е годы. В 1989 году ее восстановили в Коми-Пермяцком секторе в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Она состоит из двухэтажной жилой части, с длинной стороны к которой примыкает крытый двор, объединяющий несколько срубов хозяйственного назначения — два хлева и рухлядный амбар.