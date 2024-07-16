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В пермской «Хохловке» отреставрируют усадьбу Баталовых XIX века

Под Пермью отреставрируют старинную усадьбу зажиточного крестьянина

16 июля 2024, 07:14
Фото: администрация губернатора Пермского края

В пермской «Хохловке» отреставрируют усадьбу Баталовых XIX века

Работы будут оплачены из бюджета Пермского края.

В архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» отреставрируют усадьбу Баталова — двухэтажный дом зажиточного крестьянина XIX века. Объект сдадут 31 октября 2025 года, сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

Подрядчик заменит тесовое покрытие кровли, произведет ремонт кладки и штукатурки печей, печных труб, ремонт кирпичной кладки и швов, замена бревен и столбов ограды с восточной стороны усадьбы и другие работы. Заказчик работ — Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края, подрядчик — пермская компания ООО «Пермстроймет+». Работы выполняются за счет бюджета Пермского края.

Усадьба зажиточных крестьян Баталовых построена в 1870–80-е годы. В 1989 году ее восстановили в Коми-Пермяцком секторе в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка». Она состоит из двухэтажной жилой части, с длинной стороны к которой примыкает крытый двор, объединяющий несколько срубов хозяйственного назначения — два хлева и рухлядный амбар.

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#Хохловка#Культура#Музей#Реставрация
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