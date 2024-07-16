Покупайте в «Пятëрочке» и отдыхайте всей семьей в Турции

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Участники акции могут получить пять путевок в Турцию для всей семьи и множество других призов.
Посетить места, в которых снимали любимые сериалы, а также попробовать восточные сладости поможет акция «Покупайте в „Пятёрочке“, отдыхайте в Турции». Для того чтобы иметь возможность выиграть одну из пяти поездок в Турцию или получить другие призы, необходимо выполнить два простых условия. Для начала нужно приобрести в одном из магазинов сети товаров на 600 рублей или больше. После этого зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. Чем больше чеков будет зарегистрировано, тем больше шанс на выигрыш. Дополнительные подарки можно получить при покупке товаров от партнеров.
Помимо этого, участники акции получают скретч-карту с подарками. От торговой сети можно получить скидку до пятидесяти процентов и доступ к сервису «Пакет», а от партнеров — промокоды на подписку на стриминговые сервисы или на 500 рублей на популярных маркетплейсах. Розыгрыши призов проходят ежедневно, а обладателей главного приза — путевок на семейный отдых в Турции — определят по итогам всей акции.
Надежда Сидорова, руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятёрочка», рассказала, что акции в этот раз было решено добавить восточного колорита. Турция была выбрана потому, что она является одним из самых популярных направлений для семейного отдыха. Она добавила, что этим летом ретейлер дарит возможность не только приобрести вкусные и свежие продукты, но и ощутить себя героем любимого фильма или сериала.
Подробности об условиях участия в акции, порядке её проведения и выдаче призов можно узнать на сайте.