Покупайте в «Пятëрочке» и отдыхайте всей семьей в Турции

Посетить места, в которых снимали любимые сериалы, а также попробовать восточные сладости поможет акция «Покупайте в „Пятёрочке“, отдыхайте в Турции». Для того чтобы иметь возможность выиграть одну из пяти поездок в Турцию или получить другие призы, необходимо выполнить два простых условия. Для начала нужно приобрести в одном из магазинов сети товаров на 600 рублей или больше. После этого зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru. Чем больше чеков будет зарегистрировано, тем больше шанс на выигрыш. Дополнительные подарки можно получить при покупке товаров от партнеров.