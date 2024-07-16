Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Эти ограничения включают запрет на въезд иранцев на территорию стран Евросоюза, замораживание финансовых активов и инвестиций. Подобные меры были также ужесточены Соединенными Штатами в отношении Ирана в конце июня.
В интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Мухин отметил, что Иран, который давно живет под подобными ограничениями со стороны Запада, сможет пережить усиливающееся давление санкций. Также он указал на то, что ситуация способствует укреплению партнерства между Тегераном и Москвой в совместных проектах.
Политолог подчеркнул, что с каждым годом санкции потеряют свою эффективность как инструмент воздействия. Он обвинил в этом страны Евросоюза и США. Эксперт выразил мнение, что настаивать на расширении санкций — значит разрушать мировую экономическую систему, созданную при участии ООН и ВТО. По его мнению, при таком подходе санкционный механизм может исчезнуть вовсе.