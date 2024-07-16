Политолог предрек остановку санкционного механизма

Политолог подчеркнул, что с каждым годом санкции потеряют свою эффективность как инструмент воздействия. Он обвинил в этом страны Евросоюза и США. Эксперт выразил мнение, что настаивать на расширении санкций — значит разрушать мировую экономическую систему, созданную при участии ООН и ВТО. По его мнению, при таком подходе санкционный механизм может исчезнуть вовсе.