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Политолог рассказал, зачем глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл на заседание Совбеза ООН

16 июля 2024, 11:54
Глава МИД Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые состоятся 16–17 июля. О причинах этого визита рассказал политолог Петр Колчин.

Согласно мнению аналитика, Россия поддерживает концепцию равноправной и неделимой системы безопасности на международной арене. Этот подход противоречит западным точкам зрения, где страны НАТО достигают своих целей путем вызывания хаоса в мире.

«Без сомнений, идеи и ценности, которые представляет Россия мировому сообществу, находят отклик у миллиардов людей из стран, составляющих глобальное большинство», — отметил Колчин в интервью 360.ru.

Он выделил идею неделимой системы безопасности как одну из ключевых целей российской дипломатии, соответствующую указаниям, выданным президентом Владимиром Путиным в ходе встречи с МИД.

Колчин напомнил о том, что Россия поддерживает выполнение решений ООН относительно сосуществования Израиля и Палестины и готова помогать в урегулировании данного конфликта.

«Подобная посредническая стойка России вызывает резонанс у стран арабского мира, особенно когда авторитет Запада постепенно теряется на Ближнем Востоке из-за односторонней поддержки Израиля и его явных военных преступлений», — подчеркнул собеседник портала 360.ru.

Он добавил, что в рамках Организации Объединенных Наций у России есть значительный авторитет и возможность устанавливать глобальные тенденции.

«Это авторитетная и важная площадка, за которой пристально следят, и которая имеет свой вес», — отметил аналитик.

В заключение он отметил, что участие в сессиях ООН способствует укреплению влияния России на международной арене и открывает возможности для сотрудничества и создания нового мирового порядка.

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