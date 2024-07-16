Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Согласно мнению аналитика, Россия поддерживает концепцию равноправной и неделимой системы безопасности на международной арене. Этот подход противоречит западным точкам зрения, где страны НАТО достигают своих целей путем вызывания хаоса в мире.
«Без сомнений, идеи и ценности, которые представляет Россия мировому сообществу, находят отклик у миллиардов людей из стран, составляющих глобальное большинство», — отметил Колчин в интервью 360.ru.
Он выделил идею неделимой системы безопасности как одну из ключевых целей российской дипломатии, соответствующую указаниям, выданным президентом Владимиром Путиным в ходе встречи с МИД.
Колчин напомнил о том, что Россия поддерживает выполнение решений ООН относительно сосуществования Израиля и Палестины и готова помогать в урегулировании данного конфликта.
«Подобная посредническая стойка России вызывает резонанс у стран арабского мира, особенно когда авторитет Запада постепенно теряется на Ближнем Востоке из-за односторонней поддержки Израиля и его явных военных преступлений», — подчеркнул собеседник портала 360.ru.
Он добавил, что в рамках Организации Объединенных Наций у России есть значительный авторитет и возможность устанавливать глобальные тенденции.
«Это авторитетная и важная площадка, за которой пристально следят, и которая имеет свой вес», — отметил аналитик.
В заключение он отметил, что участие в сессиях ООН способствует укреплению влияния России на международной арене и открывает возможности для сотрудничества и создания нового мирового порядка.