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Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков

Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков

16 июля 2024, 09:00
Последние четыре года Веселков был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.

Вчера, 15 июля, начальник ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов представил личному составу отдела МВД России «Пермский» нового начальника — полковника полиции Илью Веселкова. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ведомства. До этого Веселков возглавлял отдел МВД России по Добрянскому округу.

Генерал Щеглов охарактеризовал нового главу полиции Пермского муниципального округа как компетентного, инициативного и принципиального руководителя, обладающего хорошими аналитическими и организаторскими способностями.

— Убежден, практический опыт работы в различных подразделениях полиции позволит Илье Владимировичу эффективно решать задачи по борьбе с преступностью и охране общественного порядка на вверенной территории, — прокомментировал назначение Веселкова на новую должность генерал Щеглов.

Илья Веселков родился в 1974 году в Нытве. В 2001 году он окончил Уральскую академию государственной службы в Екатеринбурге. Свою карьеру Веселков начал с должности участкового инспектора милиции ОВД Нытвенского района в 1995 году. Илья Владимирович руководил отделением по борьбе с экономическими преступлениями, был замначальника полиции, начальником отделения по работе с личным составом, а позднее возглавлял отдел МВД по Нытвенскому району. Последние четыре года был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.

За годы своей службы Веселков был удостоен ведомственных наград.

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