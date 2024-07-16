Полицию Пермского муниципального округа возглавил Илья Веселков

Илья Веселков родился в 1974 году в Нытве. В 2001 году он окончил Уральскую академию государственной службы в Екатеринбурге. Свою карьеру Веселков начал с должности участкового инспектора милиции ОВД Нытвенского района в 1995 году. Илья Владимирович руководил отделением по борьбе с экономическими преступлениями, был замначальника полиции, начальником отделения по работе с личным составом, а позднее возглавлял отдел МВД по Нытвенскому району. Последние четыре года был начальником отдела МВД по Добрянскому округу.