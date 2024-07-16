Председателя пермского ТСЖ «Солнечный город» дисквалифицировали на полгода

Инспекция требовала от Петренко представить документы, которые должны были обосновать, что жильцам дома по адресу ул. Белинского, 31 правомерно начислили плату за услуги ЖКХ. Он этого не сделал. В ответ ИГЖН возбудила административное дело за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Суд поддержал инспекцию и дисквалифицировал председателя ТСЖ на полгода. Судебный акт вступил в законную силу.