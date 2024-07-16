Председателя пермского ТСЖ «Солнечный город» дисквалифицировали на полгода

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Published Сегодня, 05:57
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Председатель ТСЖ «Солнечный город» Максим Петренко дисквалифицирован на полгода. Такое решение принял Мировой суд, сообщает инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (ИГЖН).
Инспекция требовала от Петренко представить документы, которые должны были обосновать, что жильцам дома по адресу ул. Белинского, 31 правомерно начислили плату за услуги ЖКХ. Он этого не сделал. В ответ ИГЖН возбудила административное дело за воспрепятствование законной деятельности должностного лица. Суд поддержал инспекцию и дисквалифицировал председателя ТСЖ на полгода. Судебный акт вступил в законную силу.
По данным ИГЖН, в 2023–2024 годах суд пять раз привлекал Петренко к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ему назначили штрафы на общую сумму 38 тыс. рублей.