Прокуратура взяла на контроль проверку причин пожара в центре Перми

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку в связи с пожаром в многоквартирном жилом доме в котором погибла женщина. Проводятся мероприятия по установлению причин и условий, способствовавших данному происшествию.
При наличии оснований по итогам надзорных мероприятий будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.
Кроме этого, надзорный орган взял на контроль ход доследственной проверки, проводимой по данному факту следственными органами.
Возгорание произошло сегодня, 16 июля, днем, в квартире на четвертом этаже. Автомобили пожарных и скорой не смогли проехать к горящему дому из-за перекрытых въездов.