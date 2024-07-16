РЭО: В Самарской области появился объект ТКО мощностью 300 тысяч тонн

Глава РЭО рассказал, что новый комплекс в Тольятти позволит принимать 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. После сортировки доля вторсырья на объекте составит не менее 16%. Передовое предприятие стало одним из крупнейших в регионе и приблизит Самарскую область к реализации показателей федерального проекта, взяв на себя важную роль в формировании экономики замкнутого цикла. Об этом пишет 56orb.