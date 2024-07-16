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РЭО: В Самарской области появился объект ТКО мощностью 300 тысяч тонн

РЭО: В Самарской области появился объект ТКО мощностью 300 тысяч тонн

16 июля 2024, 17:44
Фото: Изображение Midjourney
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев ввел в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс мощностью 300 тысяч тонн. В торжественном открытии 16 июля участвовал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

Глава РЭО рассказал, что новый комплекс в Тольятти позволит принимать 300 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. После сортировки доля вторсырья на объекте составит не менее 16%. Передовое предприятие стало одним из крупнейших в регионе и приблизит Самарскую область к реализации показателей федерального проекта, взяв на себя важную роль в формировании экономики замкнутого цикла. Об этом пишет 56orb.

Проект реализует ООО «ЭкоРесурсПоволжье» при поддержке РЭО. Объем отечественного оборудования на комплексе составляет 78%: в частности, это оборудование автоматизированной сортировки и система управления. Производителем оборудования по обработке ТКО является российская компания «Экомашгрупп».

Врио главы Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что подобная современная сортировка обеспечивает дальнейшую переработку и экологичную утилизацию мусора. «Таких объектов должно быть больше», — подвел итог Федорищев.

После торжественного открытия Денис Буцаев и Вячеслав Федорищев провели совещание по вопросу развития системы обращения с ТКО в регионе.

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