Роскомнадзор требует разблокировать более 200 российских аккаунтов на YouTube

В сообщении Роскомнадзора говорится, что YouTube блокировал аккаунты тех организаций и людей, которые высказываются в поддержку России и действий властей. С 2020 года видеохостинг применил ограничения к 207 отечественным ресурсам. Только в текущем году было заблокировано 83 из них. По санкции попали аккаунты RT и РБК, а также музыкальных исполнителей Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и других.