Роскомнадзор требует разблокировать более 200 российских аккаунтов на YouTube

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Роскомнадзор обратился к генеральному директору Google LLC Сундару Пичаи с требованием разблокировать более 200 YouTube-аккаунтов российских СМИ, органов власти, спортивных клубов и общественных деятелей. Соответствующее требование уже направлено, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.
В сообщении Роскомнадзора говорится, что YouTube блокировал аккаунты тех организаций и людей, которые высказываются в поддержку России и действий властей. С 2020 года видеохостинг применил ограничения к 207 отечественным ресурсам. Только в текущем году было заблокировано 83 из них. По санкции попали аккаунты RT и РБК, а также музыкальных исполнителей Shaman (Ярослав Дронов), Олега Газманова, Юлии Чичериной, писателя Захара Прилепина и других.
Ограничения хостинга нарушают основные принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, отметили в пресс-службе Роскомнадзора. Представители регулятора считают, что это недопустимо и является актом цензуры, русофобской политики. «Жертвами становятся не только те, кто озвучивает позицию в отношении различных политических вопросов, но и люди, которые в принципе хорошо высказываются о России», — заявили в Роскомнадзоре.