СКР проверяет причины гибели женщины на пожаре в центре Перми

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Следственным отделом по Ленинскому району города Перми СУ СКР по Пермскому краю проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела 66-летней женщины в ходе тушения пожара.
По предварительным данным, в одном из многоквартирных домов по улице Екатерининская города Перми произошло возгорание. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины.
В настоящее время следователем проведен осмотр места происшествия, назначены и проводятся необходимые судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели человека. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Возгорание произошло сегодня, 16 июля, днем, в квартире на четвертом этаже. Автомобили пожарных и скорой не смогли проехать к горящему дому из-за перекрытых въездов.